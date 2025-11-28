Idoso de 67 anos é esfaqueado pelo afilhado em Itaituba

Um idoso de 67 anos, identificado Francisco Irtelino de Sousa, foi esfaqueado pelo afilhado no município de Itaituba, regiões Oeste do Pará, na última quinta-feira (27). A vítima teve cortes no maxilar, no braço direito e nas costas. Durante a Operação Tolerância Zero, uma equipe da Polícia Militar foi acionada para verificar uma denúncia de esfaqueamento na segunda Rua do bairro Sol Nascente.

Quando chegaram ao local, os militares confirmaram a ocorrência e encontraram Franscisco Irtelino encontrada ensanguentado. A vítima apontou que o responsável pelas agressões era o próprio afilhado, identificado pelas inicias J. E. L. S., de 23 anos.

O idoso recebeu o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que realizou os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao Hospital Regional do Tapajós (HRT) para avaliação médica. O autor foi detido pelos Polícia Militar (PM) e apresentado na 19ª Seccional de Polícia Civil, onde o caso foi registrado e os procedimentos legais seguem em andamento. A motivação do crime não foi divulgada.