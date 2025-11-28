Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Idoso de 67 anos é esfaqueado pelo afilhado em Itaituba

Policiais militares conseguiram prender suspeito de 23 anos no bairro Sol Nascente

O Liberal
fonte

Afilhado é suspeito de esfaquear padrinho idoso em Itaituba. (Divulgação PM)

Um idoso de 67 anos, identificado Francisco Irtelino de Sousa, foi esfaqueado pelo afilhado no município de Itaituba, regiões Oeste do Pará, na última quinta-feira (27). A vítima teve cortes no maxilar, no braço direito e nas costas. Durante a Operação Tolerância Zero, uma equipe da Polícia Militar foi acionada para verificar uma denúncia de esfaqueamento na segunda Rua do bairro Sol Nascente.

Quando chegaram ao local, os militares confirmaram a ocorrência e encontraram Franscisco Irtelino encontrada ensanguentado. A vítima apontou que o responsável pelas agressões era o próprio afilhado, identificado pelas inicias J. E. L. S., de 23 anos.

O idoso recebeu o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que realizou os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao Hospital Regional do Tapajós (HRT) para avaliação médica. O autor foi detido pelos Polícia Militar (PM) e apresentado na 19ª Seccional de Polícia Civil, onde o caso foi registrado e os procedimentos legais seguem em andamento. A motivação do crime não foi divulgada.

