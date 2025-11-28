Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Suspeita de matar policial militar tem prisão convertida em preventiva

Ivanilde Gomes de Morais foi presa pelo homicídio do policial miliar Marlyson Cleber de Lima Maranhão

O Liberal
fonte

Ivanilde Gomes de Morais ficará presa preventivamente pela morte do PM Marlyson Cleber de Lima Maranhão. (Divulgação)

A investigada pelo assassinato do policial militar Marlyson Cleber de Lima Maranhão, Ivanilde Gomes de Morais, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela juíza Alessandra Rocha da Silva Souza na última quinta-feira (27), em Marabá, no sudeste do Pará. A magistrada tomou a decisão após análise dos documentos apresentados pela Polícia Civil e dos depoimentos reunidos no auto de prisão.

Ivanilde Morais deve passar ainda pela audiência de custódia, marcada pela juíza para esta sexta-feira (28), às 12h30, por videoconferência. A magistrada informou que não realizou a audiência no prazo de 24 horas devido à condução de uma sessão plenária do Tribunal do Júri na quinta-feira.

Ivanilde é apontada como autora do homicídio, cometido com uma faca, na residência onde morava com Marlyson. De acordo com testemunhas, ela chegou ao local por volta de 22h45 da última terça-feira (25), bateu o carro no portão e entrou na casa alterada. Minutos depois uma testemunha ouviu pedidos de socorro. Ao sair presenciou a vítima deixando a residência com uma faca cravada no pescoço enquanto Ivanilde segurava sua cabeça. A vítima desmaiou e morreu no local.

A juíza entendeu que a prisão em flagrante foi regular, sem vícios, e que existem provas da materialidade e indícios suficientes de autoria. A gravidade do crime, as circunstâncias do ocorrido e o risco à ordem pública justificaram a manutenção da prisão. Por isso, a magistrada decidiu acatar a representação da Polícia Civil e decretar a prisão preventiva.

O processo segue em andamento, e o inquérito policial deve ser encaminhado à Justiça no prazo de dez dias. Ministério Público e Defensoria Pública foram comunicados da decisão. 

