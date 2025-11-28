Três pessoas morrem em ataque a tiros no Cefet-RJ; IFPA lamenta tragédia
A Polícia Civil investiga as circunstâncias do ataque e realiza diligências para esclarecer detalhes do caso
Três pessoas morreram na tarde desta sexta-feira (28) após um ataque a tiros dentro do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet), no Maracanã, zona norte do Rio de Janeiro. Após a tragédia, o Instituto Federal do Pará (IFPA) divulgou uma nota pública em que expressa consternação, solidariedade às famílias e reforça a defesa de ambientes educacionais seguros.
A Polícia Militar foi acionada depois de relatos de disparos dentro da unidade de ensino. Duas mulheres foram baleadas e chegaram a ser socorridas pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiram aos ferimentos. As vítimas foram identificadas como Allane de Souza Pedrotti Mattos, diretora da Divisão de Acompanhamento e Desenvolvimento de Ensino, e Layse Costa Pinheiro, psicóloga da instituição.
Durante buscas pelo campus, os agentes encontraram também o corpo de um homem, preliminarmente apontado como autor dos tiros. Segundo informações iniciais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), o suspeito teria atirado contra as duas funcionárias e cometido suicídio em seguida. Ele foi identificado como João Antonio Miranda Tello Ramos Gonçalves, de 47 anos, funcionário da escola que vinha sendo constantemente afastado por questões médicas, um ponto que, de acordo com apuração da CNN Brasil, era motivo de divergências entre ele e as vítimas.
A Polícia Civil investiga as circunstâncias do ataque e realiza diligências para esclarecer detalhes do caso.
Em nota, o IFPA afirmou lamentar profundamente a tragédia e destacou seu compromisso com a vida, a segurança e a promoção de espaços de ensino pautados pelo acolhimento, respeito e paz. A instituição prestou solidariedade às famílias, estudantes, servidores e toda a comunidade do Cefet-RJ, reforçando que se coloca à disposição em apoio neste momento de luto.
“O Instituto Federal do Pará expressa sua mais profunda consternação diante da tragédia [...] reafirmamos nosso compromisso com o valor inalienável da vida humana e com a segurança de todos os que frequentam os espaços de ensino”, diz o comunicado.
A entidade ressaltou ainda a importância de defender a dignidade, o direito à educação e a construção de ambientes seguros, onde conhecimento e convivência possam florescer.
