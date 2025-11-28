Três pessoas morrem em ataque a tiros no Cefet-RJ; IFPA lamenta tragédia

Três pessoas morreram na tarde desta sexta-feira (28) após um ataque a tiros dentro do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet), no Maracanã, zona norte do Rio de Janeiro. ​Após a tragédia, o Instituto Federal do Pará (IFPA) divulgou uma nota pública em que expressa consternação, solidariedade às famílias e reforça a defesa de ambientes educacionais seguros.

A Polícia Militar foi acionada depois de relatos de disparos dentro da unidade de ensino. Duas mulheres foram baleadas e chegaram a ser socorridas pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiram aos ferimentos. As vítimas foram identificadas como Allane de Souza Pedrotti Mattos, diretora da Divisão de Acompanhamento e Desenvolvimento de Ensino, e Layse Costa Pinheiro, psicóloga da instituição.

Durante buscas pelo campus, os agentes encontraram também o corpo de um homem, preliminarmente apontado como autor dos tiros. Segundo informações iniciais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), o suspeito teria atirado contra as duas funcionárias e cometido suicídio em seguida. Ele foi identificado como João Antonio Miranda Tello Ramos Gonçalves, de 47 anos, funcionário da escola que vinha sendo constantemente afastado por questões médicas​, um ponto que, de acordo com apuração da CNN Brasil, era motivo de divergências entre ele e as vítimas.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do ataque e realiza diligências para esclarecer detalhes do caso.

Em nota, o IFPA afirmou lamentar profundamente a tragédia e destacou seu compromisso com a vida, a segurança e a promoção de espaços de ensino pautados pelo acolhimento, respeito e paz. A instituição prestou solidariedade às famílias, estudantes, servidores e toda a comunidade do Cefet-RJ, reforçando que se coloca à disposição em apoio neste momento de luto.

“O Instituto Federal do Pará expressa sua mais profunda consternação diante da tragédia [...] reafirmamos nosso compromisso com o valor inalienável da vida humana e com a segurança de todos os que frequentam os espaços de ensino”, diz o comunicado.​

A entidade ressaltou ainda a importância de defender a dignidade, o direito à educação e a construção de ambientes seguros, onde conhecimento e convivência possam florescer.