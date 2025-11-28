Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Três pessoas morrem em ataque a tiros no Cefet-RJ; IFPA lamenta tragédia

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do ataque e realiza diligências para esclarecer detalhes do caso

O Liberal
fonte

Três pessoas morrem em ataque a tiros no Cefet-RJ; IFPA lamenta tragédia. (Reprodução)

Três pessoas morreram na tarde desta sexta-feira (28) após um ataque a tiros dentro do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet), no Maracanã, zona norte do Rio de Janeiro. ​Após a tragédia, o Instituto Federal do Pará (IFPA) divulgou uma nota pública em que expressa consternação, solidariedade às famílias e reforça a defesa de ambientes educacionais seguros.

A Polícia Militar foi acionada depois de relatos de disparos dentro da unidade de ensino. Duas mulheres foram baleadas e chegaram a ser socorridas pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiram aos ferimentos. As vítimas foram identificadas como Allane de Souza Pedrotti Mattos, diretora da Divisão de Acompanhamento e Desenvolvimento de Ensino, e Layse Costa Pinheiro, psicóloga da instituição.

Durante buscas pelo campus, os agentes encontraram também o corpo de um homem, preliminarmente apontado como autor dos tiros. Segundo informações iniciais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), o suspeito teria atirado contra as duas funcionárias e cometido suicídio em seguida. Ele foi identificado como João Antonio Miranda Tello Ramos Gonçalves, de 47 anos, funcionário da escola que vinha sendo constantemente afastado por questões médicas​, um ponto que, de acordo com apuração da CNN Brasil, era motivo de divergências entre ele e as vítimas.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do ataque e realiza diligências para esclarecer detalhes do caso.

Em nota, o IFPA afirmou lamentar profundamente a tragédia e destacou seu compromisso com a vida, a segurança e a promoção de espaços de ensino pautados pelo acolhimento, respeito e paz. A instituição prestou solidariedade às famílias, estudantes, servidores e toda a comunidade do Cefet-RJ, reforçando que se coloca à disposição em apoio neste momento de luto.

“O Instituto Federal do Pará expressa sua mais profunda consternação diante da tragédia [...] reafirmamos nosso compromisso com o valor inalienável da vida humana e com a segurança de todos os que frequentam os espaços de ensino”, diz o comunicado.​

A entidade ressaltou ainda a importância de defender a dignidade, o direito à educação e a construção de ambientes seguros, onde conhecimento e convivência possam florescer.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Três pessoas morrem em ataque a tiros no Cefet-RJ; IFPA lamenta tragédia
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

CRIME

Dupla que assaltou lavanderia no Umarizal é capturada horas depois na Terra Firme

Foram recuperados dois veículos e um aparelho celular

30.11.25 10h16

FLAGRANTE

Tio de Michelle Bolsonaro é preso por suspeita de integrar grupo especializado em furtos de carro

Homem está solto após pagamento de fiança, ele nega as acusações

30.11.25 8h50

APREENSÃO

Cerca de 35 tabletes de maconha são localizados por cão farejador em ônibus na BR-155, em Marabá

A ação ocorreu na tarde deste sábado (29), após fiscalização da PRF e PM

29.11.25 19h53

MORTE

Ciclista morre ao ser atingido por carreta na PA-136, que liga Castanhal a Terra Alta

O acidente ocorreu na manhã deste sábado (29)

29.11.25 19h10

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

FLAGRANTE

Tio de Michelle Bolsonaro é preso por suspeita de integrar grupo especializado em furtos de carro

Homem está solto após pagamento de fiança, ele nega as acusações

30.11.25 8h50

MORTE

Mulher tem a cabeça esmagada por caminhão em acidente na BR-316, em Marituba

A vítima e o companheiro estavam em uma bicicleta, na manhã deste sábado (29), quando tudo ocorreu

29.11.25 16h07

CRIME

Dupla que assaltou lavanderia no Umarizal é capturada horas depois na Terra Firme

Foram recuperados dois veículos e um aparelho celular

30.11.25 10h16

PEDIDO DE JUSTIÇA

Morte de Cleide Moraes completa 4 anos e 'sociedade cobra resposta', diz filha da vítima

Atualmente, o acusado do crime, Victor Hugo dos Reis ​Morais, responde em liberdade

24.07.24 17h42

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda