Suspeito de matar jovem e ocultar corpo em Tailândia é preso em São Miguel do Guamá

Foi preso na manhã desta quarta-feira (4), no município de São Miguel do Guamá, nordeste do Pará, Antônio Carlos Ferreira Muniz, conhecido como “Marambaia”, apontado como autor de um homicídio seguido de ocultação de cadáver que abalou a cidade de Tailândia no ano de 2023.

A prisão ocorreu na avenida Magalhães Barata e foi realizada por equipes da Polícia Civil, sob o comando do delegado Henrique Inácio, em cumprimento a um mandado judicial.

O mandado de prisão é relacionado ao assassinato do jovem Jesaias Silva da Costa, de 22 anos. O crime aconteceu na Vila São Paulo, região acessada pela vicinal conhecida como Chumbo Grosso, em Tailândia.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento da prisão. Nas imagens, Antônio aparece distraído em uma esquina quando um policial civil se aproxima e o imobiliza. Em seguida, ele é conduzido até uma viatura e levado para a unidade policial, onde foram adotados os procedimentos legais. A polícia não deu detalhes sobre a motivação do crime.

Relembre o caso

O desaparecimento de Jesaias Silva da Costa foi registrado no dia 4 de julho de 2023. Na ocasião, a mãe da vítima procurou a delegacia e informou que o filho estava há cerca de quatro dias sem dar notícias.

Três dias depois do registro, o corpo do jovem foi encontrado às margens de um rio, em uma área de mata de difícil acesso. Um morador percebeu um forte odor vindo do local e acionou as autoridades.

Durante as investigações, a Polícia Civil constatou que Jesaias foi morto com um tiro de espingarda na cabeça. Quatro pessoas chegaram a ser presas em flagrante por participação na ocultação do cadáver. Um veículo utilizado para transportar o corpo também foi apreendido.

De acordo com informações da polícia, Antônio Carlos Ferreira Muniz já possui passagem pela polícia e também responde por um caso grave de violência doméstica registrado no município de São Miguel do Guamá.