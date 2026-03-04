Corpo encontrado em Itaituba é de suspeito de envolvimento em latrocínio de passageiro de aeronave

O corpo de um homem encontrado na última segunda-feira (2/3) boiando nas proximidades da comunidade Paranamirim, em Itaituba, no sudoeste do Pará, está ligado ao assalto registrado dentro de uma aeronave, no mesmo município, e que resultou na morte de uma pessoa. É o que aponta a investigação da Polícia Civil, que teve atualizações divulgadas nesta quarta (4/3). O crime em questão ocorreu no dia 18 de fevereiro deste ano. A vítima foi identificada como Risonildo Pereira da Silva, de 32 anos, que é natural do município de Monte Alegre.

Em entrevista ao Portal Giro, o delegado Pedro Vitor, PC, disse que o cadáver localizado no início desta semana é de um homem chamado Jozimar. E que é suspeito de envolvimento no latrocínio de Risonildo.

O delegado contou que o caso havia sido registrado como suspeita de afogamento. Ainda segundo Pedro Vitor, as buscas por Jozimar seguiram desde que o caso aconteceu, mas a suspeita inicial era de que ele estaria fora do Pará.

“Como a gente continuou fazendo as diligências em conexão com as polícias Federal e Rodoviária Federal, Polícia Civil do Amazonas, em razão do latrocínio, recebemos a informação de que esse corpo poderia ser de um dos principais suspeitos de ter cometido esse crime. Imediatamente, a Polícia Civil deslocou-se com os papiloscopistas da diretoria de identificação e conseguimos confirmar que o corpo encontrado se trata do principal suspeito de ter cometido o crime”, disse ele.

“Até então, não havia sinais aparentes de qualquer violência e o corpo estava sendo submetido a perícia no IML (Instituto Médico Legal) para identificar a causa da morte. Esse laudo ainda vai ser produzido e emitido. E iremos saber a efetiva causa dessa morte, se foi afogamento, assassinato, execução. A documentação está sendo enviada à Polícia Federal, que é a responsável pelo prosseguimento das investigações”, continuou.

O caso

No dia 18 do mês passado, uma aeronave de pequeno porte sofreu um assalto, que terminou com Risonildo Pereira da Silva morto. Os suspeitos fizeram o assalto com o intuito de roubar o ouro que estava sendo transportado pelos passageiros.

O voo saiu da comunidade de Crepurizão, localizada na zona rural de Itaituba, com destino à sede do município. De acordo com informações preliminares, um dos ocupantes anunciou o assalto no meio do trajeto. A ação criminosa teria sido cometida por mais de uma pessoa.

Durante o assalto, um dos criminosos atirou em Risonildo, que foi atingido no peito. A vítima morreu dentro da aeronave. Os assaltantes obrigaram o piloto a pousar em uma pista localizada a cerca de 17 km da sede de Itaituba. Eles desceram e correram para uma área de mata.

O piloto e os demais passageiros retomaram o voo para o Aeroporto Municipal de Itaituba, onde o assalto foi comunicado às autoridades. A Polícia Militar e a Polícia Civil foram chamadas para a ocorrência.