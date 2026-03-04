Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Corpo encontrado em Itaituba é de suspeito de envolvimento em latrocínio de passageiro de aeronave

As atualizações sobre a apuração do caso foram reveladas nesta quarta-feira (4/3). Agora, a Polícia Federal ficará responsável pelo andamento da investigação

O Liberal
fonte

Passageiro foi morto durante assalto ao ser atingido por disparo em voo em Itaituba. (Reprodução Redes Sociais)

O corpo de um homem encontrado na última segunda-feira (2/3) boiando nas proximidades da comunidade Paranamirim, em Itaituba, no sudoeste do Pará, está ligado ao assalto registrado dentro de uma aeronave, no mesmo município, e que resultou na morte de uma pessoa. É o que aponta a investigação da Polícia Civil, que teve atualizações divulgadas nesta quarta (4/3). O crime em questão ocorreu no dia 18 de fevereiro deste ano. A vítima foi identificada como Risonildo Pereira da Silva, de 32 anos, que é natural do município de Monte Alegre.

Em entrevista ao Portal Giro, o delegado Pedro Vitor,  PC, disse que o cadáver localizado no início desta semana é de um homem chamado Jozimar. E que é suspeito de envolvimento no latrocínio de Risonildo.

VEJA MAIS 

image Aeronave é assaltada e passageiro morre após tiro de criminoso em Itaituba
Avião de pequeno porte seguia de área rural para Itaituba quando assalto foi anunciado

image Homem morto em assalto dentro de avião em Itaituba é identificado; polícia investiga latrocínio
A vítima morta dentro de uma aeronave de pequeno porte, na noite de quarta-feira (18)

image Polícia Federal prende condenado por roubo ainda dentro da aeronave, em Belém
Ele havia acabado de chegar de Manaus, onde mora; agora o homem será removido à Casa do Albergado de Manaus

O delegado contou que o caso havia sido registrado como suspeita de afogamento.   Ainda segundo Pedro Vitor, as buscas por Jozimar seguiram desde que o caso aconteceu, mas a suspeita inicial era de que ele estaria fora do Pará.

“Como a gente continuou fazendo as diligências em conexão com as polícias Federal e Rodoviária Federal, Polícia Civil do Amazonas, em razão do latrocínio, recebemos a informação de que esse corpo poderia ser de um dos principais suspeitos de ter cometido esse crime. Imediatamente, a Polícia Civil deslocou-se com os papiloscopistas da diretoria de identificação e conseguimos confirmar que o corpo encontrado se trata do principal suspeito de ter cometido o crime”, disse ele.

“Até então, não havia sinais aparentes de qualquer violência e o corpo estava sendo submetido a perícia no IML (Instituto Médico Legal) para identificar a causa da morte. Esse laudo ainda vai ser produzido e emitido. E iremos saber a efetiva causa dessa morte, se foi afogamento, assassinato, execução. A documentação está sendo enviada à Polícia Federal, que é a responsável pelo prosseguimento das investigações”, continuou.

O caso

No dia 18 do mês passado, uma aeronave de pequeno porte sofreu um assalto, que terminou com Risonildo Pereira da Silva morto. Os suspeitos fizeram o assalto com o intuito de roubar o ouro que estava sendo transportado pelos passageiros.

O voo saiu da comunidade de Crepurizão, localizada na zona rural de Itaituba, com destino à sede do município. De acordo com informações preliminares, um dos ocupantes anunciou o assalto no meio do trajeto. A ação criminosa teria sido cometida por mais de uma pessoa.

Durante o assalto, um dos criminosos atirou em Risonildo, que foi atingido no peito. A vítima morreu dentro da aeronave. Os assaltantes obrigaram o piloto a pousar em uma pista localizada a cerca de 17 km da sede de Itaituba. Eles desceram e correram para uma área de mata.

O piloto e os demais passageiros retomaram o voo para o Aeroporto Municipal de Itaituba, onde o assalto foi comunicado às autoridades. A Polícia Militar e a Polícia Civil foram chamadas para a ocorrência.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

corpo encontrado

itaituba

suspeito de envolvimento

latrocínio

passageiro de aeronave
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Corpo encontrado em Itaituba é de suspeito de envolvimento em latrocínio de passageiro de aeronave

As atualizações sobre a apuração do caso foram reveladas nesta quarta-feira (4/3). Agora, a Polícia Federal ficará responsável pelo andamento da investigação

04.03.26 17h57

POLÍCIA

PC prende suspeito que decepou mão de mototáxi com facão em Castanhal

Conforme as autoridades, as investigações apontaram que o delito seria de natureza passional, ligado a um relacionamento anterior da vítima com a esposa do suspeito

04.03.26 14h29

POLÍCIA

Adolescente de 17 anos morre após ser esfaqueado em Santarém

As circunstâncias do caso são investigados pela Polícia Civil

04.03.26 13h50

INVESTIGAÇÃO

Vigilantes investigados por homicídio são presos em Santa Izabel do Pará

O crime ocorreu no início de fevereiro, no bairro Miraí

04.03.26 12h57

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

PC prende suspeito que decepou mão de mototáxi com facão em Castanhal

Conforme as autoridades, as investigações apontaram que o delito seria de natureza passional, ligado a um relacionamento anterior da vítima com a esposa do suspeito

04.03.26 14h29

OPERAÇÃO

Megaoperação contra organização criminosa cumpre 104 mandados no Pará e em outros sete estados

A ação integrada da Ficco/PA e da Polícia Civil do Pará mobilizou mais de 250 policiais e já resultou na prisão de 33 pessoas

04.03.26 10h42

polícia

Mãe é presa suspeita de causar morte de bebê de dois meses por sufocamento em Belém

Criança deu entrada já sem vida na UPA da Terra Firme; polícia investiga suspeita de asfixia após mulher adormecer ao lado do filho

03.03.26 23h37

INVESTIGAÇÃO

Vigilantes investigados por homicídio são presos em Santa Izabel do Pará

O crime ocorreu no início de fevereiro, no bairro Miraí

04.03.26 12h57

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda