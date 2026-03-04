Capa Jornal Amazônia
Trabalhador morre após receber descarga elétrica durante obra irregular no Bengui, em Belém

Equipes do Samu foram acionadas e estiveram no local, mas o homem já estava morto

O Liberal

Um trabalhador identificado apenas como Manoel morreu após receber uma descarga elétrica na manhã desta quarta-feira (4), no conjunto Parque Oriente, bairro do Bengui, em Belém. O caso ocorreu por volta das 10h, na rua Japão.

Segundo moradores da área, o homem trabalhava em uma obra considerada irregular, que não teria as licenças necessárias para funcionar. Testemunhas também relataram que Manoel não utilizava equipamentos de proteção individual (EPIs) no momento do acidente.

De acordo com relatos de moradores, o trabalhador realizava serviços muito próximo a uma rede de alta tensão quando teria encostado em um dos fios. Após o contato, ele teria ficado pendurado na fiação elétrica até que um dos cabos se rompeu, provocando a queda do homem de uma altura aproximada de dois metros.

Ainda segundo testemunhas, um forte estrondo foi ouvido no momento do acidente. Quando moradores saíram para verificar o que havia ocorrido, encontraram o trabalhador já sem vida.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e estiveram no local, mas a vítima já estava morta. A Polícia Científica também foi chamada para realizar a perícia e a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML).

Segundo o perito Benedito Leão, o trabalhador estava há pouco tempo atuando na obra. “O rapaz estava trabalhando mais ou menos há dois dias na obra, completamente irregular, não havia uma contratação regular, sem equipamentos de EPI. A fachada também do imóvel bem próxima à rede de transmissão. Ele pegou o choque e, em seguida, caiu, sem possibilidade de sobrevivência”, declarou o perito à imprensa.

Moradores informaram ainda que Manoel seria morador do conjunto 40 Horas, no município de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. O caso é investigado pela Polícia Civil, que deve apurar as circunstâncias do acidente e possíveis responsabilidades relacionadas à obra e às condições de trabalho.

