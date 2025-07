Operação da PF combate fraudes em benefício previdenciário no Pará

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (17/7), a Operação Consignado Forjado, ao dar cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão expedido pela Justiça Federal do Estado do Pará. A PF apura a prática de fraudes relacionadas à contratação de empréstimos consignados vinculados a benefício previdenciário, sem a autorização do titular.

A investigação iniciou a partir do recebimento de notícia-crime relatando desconto indevido de parcelas de empréstimo em benefício previdenciário, sem autorização do beneficiário. Com o avanço das diligências, foi possível constatar que o investigado teria acessado indevidamente a conta GOV.BR, realizado empréstimo consignado no sistema do INSS e contratação de cartão de crédito consignado em nome da vítima, gerando grande prejuízo financeiro ao beneficiário.

A análise técnica dos registros de acesso identificou que o golpe foi praticado de forma remota, a partir da cidade de Salvador (BA). Por meio de laudo pericial, realizado a partir de imagens utilizadas na fraude, foi possível constatar a correspondência facial entre o autor da ação criminosa e o indivíduo previamente identificado, reforçando os indícios da prática delituosa.

Dessa forma, na data de hoje, foi cumprido mandado de busca e apreensão na capital baiana, com o intuito de localizar e apreender aparelhos eletrônicos, documentos e outros materiais do investigado, a fim de esclarecer a dinâmica da fraude e identificar possíveis coautores ou partícipes.

As investigações prosseguem com a análise do material apreendido e eventual responsabilização penal dos envolvidos, cujas condutas poderão ser enquadradas nos crimes de estelionato eletrônico, falsidade ideológica, e invasão de dispositivo informático.