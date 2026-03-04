Capa Jornal Amazônia
Polícia

Homem é preso por suspeita de estupro de vulnerável em Ananindeua

Mandado de prisão preventiva foi cumprido pela Polícia Civil; suspeito foi encaminhado ao sistema penitenciário

Um homem de 31 anos foi preso preventivamente, nesta quarta-feira (4), pelo crime de estupro de vulnerável, em Ananindeua, na Grande Belém. A prisão foi realizada pela Polícia Civil, por meio da Seccional Urbana de Ananindeua, vinculada à Superintendência da Região Metropolitana.

Contra o suspeito havia um mandado de prisão em aberto relacionado a um processo que tramita na Vara de Crimes Contra a Criança e o Adolescente.

De acordo com a Polícia Civil, o homem é investigado por crime previsto nos artigos 217-A e 226, inciso II, do Código Penal, que tratam de estupro de vulnerável com agravante.

Após ser localizado pelos policiais, o suspeito foi conduzido à unidade policial para os procedimentos legais.

A prisão foi formalizada e, em seguida, o homem foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça.

