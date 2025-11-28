Cachorro morre em incêndio que destruiu duas casas de madeira no Telégrafo
O fogo teria começado após um curto-circuito em um ventilador
Duas casas de madeira foram atingidas por um incêndio na manhã desta sexta-feira (28), na avenida Arthur Bernardes, com a passagem Mirandinha, nas proximidades de uma área de invasão no bairro do Telégrafo, em Belém. Uma das residências foi completamente destruída pelas chamas; a outra teve perda parcial. Um cachorro morreu; outro conseguiu correr e se salvar.
Vizinhos perceberam o início do fogo e correram para alertar os moradores, temendo que o incêndio se alastrasse rapidamente pela área, onde a maior parte das casas também é construída em madeira. Enquanto faziam o alarde, pediram que outros vizinhos acionassem o Corpo de Bombeiros, que chegou ao local e conteve as chamas.
As primeiras informações apontam que o incêndio pode ter sido provocado por um curto-circuito em um ventilador que teria sido deixado ligado para refrescar os cachorros de uma das casas. Um dos animais não resistiu e morreu.
O Corpo de Bombeiros deve emitir um laudo técnico nos próximos dias, confirmando ou descartando a causa inicial levantada pelos moradores.
