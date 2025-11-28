Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Cachorro morre em incêndio que destruiu duas casas de madeira no Telégrafo

O fogo teria começado após um curto-circuito em um ventilador

O Liberal
fonte

Cachorro morre em incêndio que destruiu duas casas de madeira no Telégrafo. (Imagens cedidas por Sérgio Manoel)

Duas casas de madeira foram atingidas por um incêndio na manhã desta sexta-feira (28), na avenida Arthur Bernardes, com a passagem Mirandinha, nas proximidades de uma área de invasão no bairro do Telégrafo, em Belém. Uma das residências foi completamente destruída pelas chamas; a outra teve perda parcial.​ Um cachorro morreu; outro conseguiu correr e se salvar.

Vizinhos perceberam o início do fogo e correram para alertar os moradores, temendo que o incêndio se alastrasse rapidamente pela área, onde a maior parte das casas também é construída em madeira. Enquanto faziam o alarde, pediram que outros vizinhos acionassem o Corpo de Bombeiros, que chegou ao local e conteve as chamas.

image Cachorro morre em incêndio que destruiu duas casas de madeira no Telégrafo. (Imagens cedidas por Sérgio Manoel)

As primeiras informações apontam que o incêndio pode ter sido provocado por um curto-circuito em um ventilador que teria sido deixado ligado para refrescar os cachorros de uma das casas. Um dos animais não resistiu e morreu.

O Corpo de Bombeiros deve emitir um laudo técnico nos próximos dias, confirmando ou descartando a causa inicial levantada pelos moradores.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

CRIME

Dupla que assaltou lavanderia no Umarizal é capturada horas depois na Terra Firme

Foram recuperados dois veículos e um aparelho celular

30.11.25 10h16

FLAGRANTE

Tio de Michelle Bolsonaro é preso por suspeita de integrar grupo especializado em furtos de carro

Homem está solto após pagamento de fiança, ele nega as acusações

30.11.25 8h50

APREENSÃO

Cerca de 35 tabletes de maconha são localizados por cão farejador em ônibus na BR-155, em Marabá

A ação ocorreu na tarde deste sábado (29), após fiscalização da PRF e PM

29.11.25 19h53

MORTE

Ciclista morre ao ser atingido por carreta na PA-136, que liga Castanhal a Terra Alta

O acidente ocorreu na manhã deste sábado (29)

29.11.25 19h10

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

FLAGRANTE

Tio de Michelle Bolsonaro é preso por suspeita de integrar grupo especializado em furtos de carro

Homem está solto após pagamento de fiança, ele nega as acusações

30.11.25 8h50

MORTE

Mulher tem a cabeça esmagada por caminhão em acidente na BR-316, em Marituba

A vítima e o companheiro estavam em uma bicicleta, na manhã deste sábado (29), quando tudo ocorreu

29.11.25 16h07

CRIME

Dupla que assaltou lavanderia no Umarizal é capturada horas depois na Terra Firme

Foram recuperados dois veículos e um aparelho celular

30.11.25 10h16

PEDIDO DE JUSTIÇA

Morte de Cleide Moraes completa 4 anos e 'sociedade cobra resposta', diz filha da vítima

Atualmente, o acusado do crime, Victor Hugo dos Reis ​Morais, responde em liberdade

24.07.24 17h42

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda