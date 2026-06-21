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Polícia

Mulher em motocicleta morre em acidente com ônibus do BRT Metropolitano em Ananindeua

Ônibus ainda colidiu com um carro e residência no início da tarde deste domingo (21)

O Liberal
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Gravíssimo acidente de trânsito envolvendo um ônibus do BRT Metropolitano deixou uma motociclista morta no bairro de Águas Brancas, em Ananindeua, neste domingo (21). (Cristino Martins / O Liberal)

Uma motociclista morreu após ser atropelada em um grave acidente de trânsito com um ônibus do BRT Metropolitano, no início da tarde deste domingo (21), no bairro Águas Brancas, em Ananindeua. A vítima foi identificada como Valéria Negrão, de 27 anos, moradora do Conjunto Jardim Amazônia II, mãe de uma criança de cinco anos.

O acidente ocorreu na rua Dois de Junho quando o ônibus do BRT Metropolitano bateu em um carro e depois atropelou a motociclista, que morreu no local. Depois de bater nos outros veículos, o coletivo colidiu com uma residência na rua. Outra pessoa ficou ferida e foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). As equipes de segurança, que estão no local, fizeram a estabilização do ônibus e verificaram quantas vítimas estavam feridas para em seguida iniciar os atendimentos.

 

Os relatos são conflitantes. Enquanto algumas testemunhas informaram ao Corpo de Bombeiros que a motociclista teria sido a causadora do acidente, outros disseram que foi o motorista do ônibus. "Foi informado pelos populares, sobre o dinâmica do acidente, que uma moça estaria em uma moto e teria causado a colisão entre moto, ônibus e carro. A gente não sabe informar qual era o sentido [que a motociclista trafegava]", detalhou o tenente Sanches, do Corpo de Bombeiros.

image O ônibus do BRT Metropolitano atropelou uma motociclista, bateu em um carro e colidiu com casa no bairro Águas Brancas, em Ananindeua. (Cristino Martins / O Liberal)

O veículo de passeio era dirigido por um homem que ficou ferido e foi atendimento pela equipe do SAMU. Outras testemunhas relataram à reportagem, que o carro modelo Gol, marca Volkswagen, e a moto trafegavam no sentido oposto ao ônibus do BRT Metropolitano. O coletivo trafegava da rodovia BR-316 para o conjunto Girassol, no bairro Águas Brancas, enquanto os outros dois veículos trafegavam no sentido da BR-316.

De acordo com testemunhas, o ônibus sem nenhum motivo teria invadido a contramão e colidido primeiro com o carro de passeio, e em seguida atropelado a motocicleta, que vinha atrás do carro. O carro de passeio ficou totalmente destruído. Já o ônibus parou somente após atingir um poste de energia e uma residência do conjunto. Equipes do Corpo de Bombeiros ainda trabalham para retirar o corpo da vítima das ferragens de baixo do ônibus.

A Polícia Científica do Estado do Pará (PCI-PA) foi acionada ao local para fazer a perícia e a remoção do corpo da vítima.  

image O carro envolvido no acidente ficou completamente destruído (Cristino Martins/O Liberal)
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