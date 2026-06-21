Motociclista morre atropelado por caminhonete após suposta briga de trânsito no Guamá

Um grave acidente de trânsito resultou na morte de um motociclista no final da manhã deste domingo (21). O acidente ocorreu envolvendo uma caminhonete branca e uma motocicleta no cruzamento da rua Paulo Cícero com a avenida José Bonifácio, no bairro do Guamá, em Belém. O motociclista, que seria morador do bairro do Guamá, morreu no local.

Imagens de câmera de segurança mostram a caminhonete avançando sobre o motociclista e parando quando bate em um poste. Uma ambulância do Corpo de Bombeiros ainda foi acionada, mas nada pode fazer pela vítima. A população do local cercou o motorista da caminhonete e o agrediu. A Polícia Militar (PM) também foi acionado e prendeu o suspeito.

De acordo com informações de testemunhas, o motorista da caminhonete teria avançado propositalmente contra o motoqueiro após uma discussão de trânsito. Ainda não há informações sobre a identidade da vítima e do motorista do carro envolvido.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que "um suspeito foi apresentado pela Polícia Militar à Seccional de São Brás, onde foi autuado em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil, mediante utilização de veículo automotor como instrumento de crime. A vítima morreu no local. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações".