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Polícia

Motociclista morre atropelado por caminhonete após suposta briga de trânsito no Guamá

Imagens do acidente mostram caminhonete avançando sobre motociclista no final desta manhã de domingo (21)

O Liberal
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Motociclista morreu em grave acidente de trânsito após ser atropelado por caminhonete no bairro do Guamá, na manhã deste domingo (21). (Reprodução Redes Sociais)

Um grave acidente de trânsito resultou na morte de um motociclista no final da manhã deste domingo (21). O acidente ocorreu envolvendo uma caminhonete branca e uma motocicleta no cruzamento da rua Paulo Cícero com a avenida José Bonifácio, no bairro do Guamá, em Belém. O motociclista, que seria morador do bairro do Guamá, morreu no local.

Imagens de câmera de segurança mostram a caminhonete avançando sobre o motociclista e parando quando bate em um poste. Uma ambulância do Corpo de Bombeiros ainda foi acionada, mas nada pode fazer pela vítima. A população do local cercou o motorista da caminhonete e o agrediu. A Polícia Militar (PM) também foi acionado e prendeu o suspeito.

De acordo com informações de testemunhas, o motorista da caminhonete teria avançado propositalmente contra o motoqueiro após uma discussão de trânsito. Ainda não há informações sobre a identidade da vítima e do motorista do carro envolvido.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que "um suspeito foi apresentado pela Polícia Militar à Seccional de São Brás, onde foi autuado em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil, mediante utilização de veículo automotor como instrumento de crime. A vítima morreu no local. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações".

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