Homem condenado por violência doméstica é preso pela Polícia Civil em Marabá

Um homem foi preso na manhã de sábado (20), em Marabá, no sudeste do Pará, após ser localizado pela Polícia Civil para o cumprimento de um mandado de prisão definitiva decorrente de uma condenação criminal transitada em julgado.

A ação foi realizada por equipes de plantão da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Marabá. O preso foi identificado como Mateus Pereira Miranda, de 22 anos, condenado a 4 anos e 8 meses de reclusão por crimes relacionados à violência doméstica e patrimonial.

De acordo com a Polícia Civil, a prisão ocorreu por volta das 11h, no bairro Amapá. Após a abordagem e a confirmação da ordem judicial, o homem foi informado sobre seus direitos constitucionais e conduzido à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Conforme a corporação, a condenação já havia transitado em julgado, ou seja, não cabiam mais recursos contra a decisão judicial. Após os procedimentos de praxe, Mateus permaneceu custodiado e foi colocado à disposição do Poder Judiciário para o início do cumprimento da pena.