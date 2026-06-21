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Polícia

Homem condenado por violência doméstica é preso pela Polícia Civil em Marabá

Mateus Pereira Miranda, de 22 anos, foi localizado no bairro Amapá e deverá cumprir pena de 4 anos e 8 meses de reclusão após condenação definitiva pela Justiça

O Liberal
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Homem condenado por violência doméstica é preso pela Polícia Civil em Marabá. (Reprodução/ redes sociais)

Um homem foi preso na manhã de sábado (20), em Marabá, no sudeste do Pará, após ser localizado pela Polícia Civil para o cumprimento de um mandado de prisão definitiva decorrente de uma condenação criminal transitada em julgado.

A ação foi realizada por equipes de plantão da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Marabá. O preso foi identificado como Mateus Pereira Miranda, de 22 anos, condenado a 4 anos e 8 meses de reclusão por crimes relacionados à violência doméstica e patrimonial.

De acordo com a Polícia Civil, a prisão ocorreu por volta das 11h, no bairro Amapá. Após a abordagem e a confirmação da ordem judicial, o homem foi informado sobre seus direitos constitucionais e conduzido à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Conforme a corporação, a condenação já havia transitado em julgado, ou seja, não cabiam mais recursos contra a decisão judicial. Após os procedimentos de praxe, Mateus permaneceu custodiado e foi colocado à disposição do Poder Judiciário para o início do cumprimento da pena.

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