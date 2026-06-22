Possível ossada humana é encontrada dentro de saco no bairro do Bengui, em Belém

Uma possível ossada humana foi encontrada na manhã desta segunda-feira (22/6) dentro de um saco jogado em uma área de mata localizada na Avenida Egídio Sales, nas proximidades de um supermercado no bairro do Bengui, em Belém. Um grupo que ocupa o local e realizava a limpeza do espaço localizou os restos mortais. Eles acionaram as autoridades competentes. Moradores contaram à reportagem terem sentido mau cheiro e ouvido gritos vindo da área.

Alex de Souza Farias, conhecido pelo apelido de “Taboca”, representante do grupo que se encontra no local, foi quem localizou a ossada. Ele afirmou que os ossos são humanos. “Olha só o que foi encontrado aqui: ossos humanos. Um cemitério clandestino. Os ossos já muito antigos, velhos", disse ele para a reportagem.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento das polícias Científica e Civil. O Grupo Liberal aguarda retorno.