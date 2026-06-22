Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Possível ossada humana é encontrada dentro de saco no bairro do Bengui, em Belém

Um grupo que ocupa o local e realizava a limpeza do espaço localizou os restos mortais

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o grupo mexendo na possível ossada humana encontrada (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Uma possível ossada humana foi encontrada na manhã desta segunda-feira (22/6) dentro de um saco jogado em uma área de mata localizada na Avenida Egídio Sales, nas proximidades de um supermercado no bairro do Bengui, em Belém. Um grupo que ocupa o local e realizava a limpeza do espaço localizou os restos mortais. Eles acionaram as autoridades competentes. Moradores contaram à reportagem terem sentido mau cheiro e ouvido gritos vindo da área. 

Alex de Souza Farias, conhecido pelo apelido de “Taboca”, representante do grupo que se encontra no local, foi quem localizou a ossada. Ele afirmou que os ossos são humanos. “Olha só o que foi encontrado aqui: ossos humanos. Um cemitério clandestino. Os ossos já muito antigos, velhos", disse ele para a reportagem.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento das polícias Científica e Civil. O Grupo Liberal aguarda retorno. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

possível ossada humana

encontrada dentro de saca

bengui

belém
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Suspeito de assaltar casas e chácaras morre em confronto com a PM em Parauapebas

O suspeito teria apontado uma escopeta contra os agentes, que revidaram

22.06.26 12h49

POLÍCIA

Motociclista morre após colisão com ônibus na BR-010, em Ipixuna do Pará

Em nota, a Polícia Civil disse nesta segunda-feira (22/6) que o caso é investigado pela delegacia do município

22.06.26 12h35

POLÍCIA

Possível ossada humana é encontrada dentro de saco no bairro do Bengui, em Belém

Um grupo que ocupa o local e realizava a limpeza do espaço localizou os restos mortais

22.06.26 11h37

POLÍCIA

Motorista reage a assalto e atinge suspeitos com carro no bairro Umarizal, em Belém

De acordo com a Polícia Militar, um dos suspeitos tinha uma mandado de prisão preventiva em aberto

22.06.26 9h52

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Motorista reage a assalto e atinge suspeitos com carro no bairro Umarizal, em Belém

De acordo com a Polícia Militar, um dos suspeitos tinha uma mandado de prisão preventiva em aberto

22.06.26 9h52

POLÍCIA

Possível ossada humana é encontrada dentro de saco no bairro do Bengui, em Belém

Um grupo que ocupa o local e realizava a limpeza do espaço localizou os restos mortais

22.06.26 11h37

POLÍCIA

Suspeito de assaltar casas e chácaras morre em confronto com a PM em Parauapebas

O suspeito teria apontado uma escopeta contra os agentes, que revidaram

22.06.26 12h49

VIOLÊNCIA

Motociclista morre atropelado por caminhonete após suposta briga de trânsito no Guamá

Imagens do acidente mostram caminhonete avançando sobre motociclista no final desta manhã de domingo (21)

21.06.26 14h21

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda