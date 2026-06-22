Motociclista morre após colisão com ônibus na BR-010, em Ipixuna do Pará
Em nota, a Polícia Civil disse nesta segunda-feira (22/6) que o caso é investigado pela delegacia do município
Clebson de Oliveira Travasso, de 32 anos, morreu num acidente de trânsito registrado na BR-010, em Ipixuna do Pará, no nordeste paraense. Ele conduzia uma motocicleta quando colidiu contra um ônibus na localidade do Ipu, no sentido ao distrito de Novo Horizonte.
Conforme o portal BO Paragominas, Clebson morreu ainda no local devido à violência do impacto. Com a batida entre os veículos, ele sofreu múltiplas lesões.
Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Científica foram acionadas para realizar os procedimentos de perícia e os levantamentos iniciais.
Até agora, as circunstâncias do sinistro são um mistério. Em nota, a Polícia Civil disse nesta segunda-feira (22/6) que o caso é investigado pela Delegacia de Ipixuna do Pará. “O condutor aguardou no local do acidente, passou por exame de alcoolemia e teve resultado negativo, sendo ouvido e liberado. Perícias foram solicitadas e testemunhas foram ouvidas para auxiliar na apuração da ocorrência”, comunicou.
A Polícia Científica disse, também em nota, que o corpo de Clebson de Oliveira Travasso, de 32 anos, foi periciado e que aguarda a chegada da família para a liberação.
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