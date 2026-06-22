Suspeito de assaltar casas e chácaras morre em confronto com a PM em Parauapebas

Wellington da Silva Santos, suspeito de ser o responsável por uma onda de assaltos violentos contra residências e chácaras na zona rural de Parauapebas, no sudeste do Pará, morreu na tarde do último domingo (21/6) após confronto com a Polícia Militar.

Segundo o portal Correio de Carajás, denúncias indicavam que um indivíduo conhecido como “José” estava escondido em uma residência na Vila Cedere I, portando uma escopeta.

A guarnição foi até o endereço informado e localizou Wellington dentro de um quarto do imóvel. Ao notar a chegada dos policiais, o homem pegou a escopeta e a apontou diretamente na direção da equipe, ainda conforme o Correio.

Para repelir a ameaça, os policiais atiraram contra o suspeito, que foi atingido e caiu. Os agentes socorreram o suspeito e o conduziram ao Hospital Geral de Parauapebas (HGP). No entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu antes de receber o atendimento médico.

Em nota, a Polícia Civil informou que “as circunstâncias da intervenção policial são apuradas pela Seccional de Parauapebas”.