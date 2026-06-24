Jovem é morto a facadas em São Caetano de Odivelas; 'Panda' é procurado pela polícia

Lucas Eduardo Saraiva, de 24 anos, foi morto a facadas na tarde desta quarta-feira (24/6), no bairro Pepeua, em São Caetano de Odivelas, no nordeste do Pará. Segundo a Polícia Militar, um homem conhecido pelo apelido de “Panda” assassinou a vítima após vê-la com a ex-companheira.

O caso aconteceu por volta das 16h30. Até o momento, “Panda” ainda não foi localizado. A PM segue atrás dele.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.