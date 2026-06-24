Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Jovem é morto a facadas em São Caetano de Odivelas; 'Panda' é procurado pela polícia

Segundo a Polícia Militar, o suspeito assassinou a vítima após vê-la com a ex-companheira

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra a vítima do homicídio. (Foto: Reprodução | Redes Sociais)

Lucas Eduardo Saraiva, de 24 anos, foi morto a facadas na tarde desta quarta-feira (24/6), no bairro Pepeua, em São Caetano de Odivelas, no nordeste do Pará. Segundo a Polícia Militar, um homem conhecido pelo apelido de “Panda” assassinou a vítima após vê-la com a ex-companheira.

O caso aconteceu por volta das 16h30. Até o momento, “Panda” ainda não foi localizado. A PM segue atrás dele.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

jovem é morto a facadas

são caetano de odivelas

panda

procurado pela polícia
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Jovem é morto a facadas em São Caetano de Odivelas; 'Panda' é procurado pela polícia

Segundo a Polícia Militar, o suspeito assassinou a vítima após vê-la com a ex-companheira

24.06.26 18h09

POLÍCIA

Força-tarefa da PC busca agilizar investigações de violência contra mulheres no Pará  

A ação também reforça o papel da Polícia Civil como protagonista na rede de proteção às mulheres, atuando de forma permanente para garantir que as vítimas sejam acolhidas, protegidas e que os autores de violência sejam devidamente responsabilizados

24.06.26 17h36

POLÍCIA

Boxeador é afastado de academia após denúncia de violência doméstica em Belém

O episódio veio à tona após Camila Silva utilizar as redes sociais para relatar a agressão que sofreu do lutador, que é pai do filho dela de cinco meses

24.06.26 17h09

PRESO

Suspeito de atropelar ‘Pam Pam’ e outros moradores em Belém é preso em Paragominas

A ação para capturar o investigado ocorreu nesta quarta-feira (24)

24.06.26 12h27

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

PRESO

Suspeito de atropelar ‘Pam Pam’ e outros moradores em Belém é preso em Paragominas

A ação para capturar o investigado ocorreu nesta quarta-feira (24)

24.06.26 12h27

INVESTIGAÇÃO

Mulher denuncia ter sido agredida por boxeador enquanto carregava filho de 5 meses no colo, em Belém

O caso foi registrado na madrugada desta quarta-feira (24).

24.06.26 11h07

VIOLÊNCIA

Homem é morto a tiros por ocupantes de veículo no bairro do Marco, em Belém

Até o momento, não há informações sobre a identidade da vítima, autoria ou motivação do homicídio

23.06.26 23h13

HOMICÍDIO

Jovem é encontrado morto com sinais de tortura e pés amarrados em Bragança

O caso foi registrado na noite de terça-feira (23)

24.06.26 8h51

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda