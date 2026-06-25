Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

MP recorre contra soltura de médico acusado de arrastar namorada, em Belém

Felipe Almeida Nunes está em liberdade desde o dia 29 de maio passado

O Liberal

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) recorreu da decisão que revogou a prisão preventiva do médico Felipe Almeida Nunes, réu por tentativa de feminicídio contra a então namorada. O recurso foi apresentado após a Justiça conceder liberdade ao acusado, que deixou o sistema prisional no dia 29 de maio deste ano, como confirmou a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), responsável por cumprir o alvará de soltura.

Felipe Almeida Nunes estava preso preventivamente desde outubro de 2025. Ao conceder a liberdade, a Justiça determinou a aplicação de medidas cautelares, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de se aproximar da vítima.

A decisão gerou repercussão porque, antes da revogação da prisão, a manutenção da custódia havia sido confirmada pelo Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) em decisão colegiada. A defesa do médico também havia tentado obter uma liminar no Superior Tribunal de Justiça (STJ), mas o pedido foi negado sob o entendimento de que não havia ilegalidade evidente na prisão preventiva.

Agora, o Ministério Público busca reverter a decisão, defendendo a necessidade da manutenção da prisão preventiva diante da gravidade dos fatos e dos elementos constantes no processo.

O caso

A tentativa de feminicídio ocorreu na rua João Balbi, no bairro de Nazaré, em Belém, e ganhou grande repercussão após a divulgação de imagens que registraram parte das agressões.

Segundo a denúncia do MPPA, Felipe Almeida Nunes arrastou a então namorada por cerca de 250 metros com o carro após uma discussão. As investigações apontam que o episódio aconteceu depois de um evento, quando a vítima tentou impedir que ele dirigisse sob efeito de álcool.

Em consequência das agressões, a mulher sofreu dentes quebrados, queimaduras e diversas escoriações pelo corpo.

Em novembro de 2025, a Justiça recebeu a denúncia apresentada pelo Ministério Público e tornou o médico réu por tentativa de feminicídio. O processo continua em tramitação.

Além deste caso, Felipe Almeida Nunes já respondia a outro processo por violência doméstica. Em outubro de 2025, a reportagem apurou que ele também havia sido condenado em primeira instância pelo crime de divulgação de conteúdo íntimo sem consentimento.

Defesa

A defesa do médico, representada pelo advogado criminalista Humberto Boulhosa, informou que a audiência de instrução realizada na última segunda-feira (23) não pôde ser concluída porque os laudos periciais solicitados pela defesa ainda não foram devolvidos pelo Instituto Médico Legal (IML).​

Segundo o advogado, os exames são considerados fundamentais para o pleno exercício do direito de defesa e para o esclarecimento dos fatos. Em razão da ausência dos resultados das perícias, o Juízo decidiu redesignar a continuidade da instrução processual para o dia 10 de setembro de 2026.

Anteriormente, a defesa já havia contestado as provas apresentadas pela Polícia Civil e a denúncia oferecida pelo Ministério Público. Os advogados sustentam que Felipe Almeida Nunes fazia uso de medicamentos para controle emocional e, por esse motivo, não se recordaria do que ocorreu no dia dos fatos. A defesa também afirma que o acusado é réu primário e informou que pretende recorrer ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

MP recorre contra soltura de médico acusado de arrastar namorada, em Belém
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

MP recorre contra soltura de médico acusado de arrastar namorada, em Belém

Felipe Almeida Nunes está em liberdade desde o dia 29 de maio passado

25.06.26 0h02

investigação

PM é preso em SP suspeito de roubar dois celulares avaliados em mais de R$ 14 mil

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública afirmou que a Corregedoria da Polícia Militar foi acionada e acompanha a ocorrência

24.06.26 22h03

POLÍCIA

Casal reage a tentativa de assalto e suspeitos fogem no bairro do Marco

Ocorrência foi registrada por volta das 20h30 desta quarta-feira (24), na avenida Rômulo Maiorana; suspeitos fugiram após reação das vítimas

24.06.26 21h19

POLÍCIA

Jovem é morto a facadas em São Caetano de Odivelas; 'Panda' é procurado pela polícia

Segundo a Polícia Militar, o suspeito assassinou a vítima após vê-la com a ex-companheira

24.06.26 18h09

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

MP recorre contra soltura de médico acusado de arrastar namorada, em Belém

Felipe Almeida Nunes está em liberdade desde o dia 29 de maio passado

25.06.26 0h02

investigação

PM é preso em SP suspeito de roubar dois celulares avaliados em mais de R$ 14 mil

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública afirmou que a Corregedoria da Polícia Militar foi acionada e acompanha a ocorrência

24.06.26 22h03

POLÍCIA

Casal reage a tentativa de assalto e suspeitos fogem no bairro do Marco

Ocorrência foi registrada por volta das 20h30 desta quarta-feira (24), na avenida Rômulo Maiorana; suspeitos fugiram após reação das vítimas

24.06.26 21h19

POLÍCIA

Possível ossada humana é encontrada dentro de saco no bairro do Bengui, em Belém

Um grupo que ocupa o local e realizava a limpeza do espaço localizou os restos mortais

22.06.26 11h37

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda