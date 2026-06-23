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Polícia

Tio de ‘Pam Pam’ presta depoimento e pede ajuda para localizar suspeito de atropelamento em Belém

O suspeito, identificado como Ronalth Braga Costa, segue foragido 

O Liberal
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Tio de ‘Pam Pam’ presta depoimento e pede ajuda para localizar suspeito de atropelamento em Belém. (Reprodução / redes sociais)

O tio de Daniel Grislei Tavares de Souza, conhecido como “Pam Pam”, prestou depoimento na manhã desta terça-feira (23) na Seccional da Sacramenta, em Belém. Erick Henrique Amorim de Souza era a última vítima/testemunha que ainda faltava ser ouvida pela Polícia Civil sobre o atropelamento ocorrido na noite do último dia 10, na passagem Marinho, no bairro da Sacramenta.

Após deixar a unidade policial, Erick divulgou um vídeo nas redes sociais informando que recebeu a notícia de que a Justiça decretou a prisão preventiva do principal suspeito do caso, identificado como Ronalth Braga Costa. Ele também pediu a colaboração da população para ajudar a localizar o investigado.

“Eu fui prestar o meu depoimento. Faltava só eu. Como eu estava hospitalizado, não tinha sido ouvido ainda e depois tive outros compromissos. Mas a polícia havia pedido que, assim que eu tivesse condições, eu poderia ir prestar depoimento e hoje eu fui. Lá, nós também recebemos a notícia de que foi decretada a prisão preventiva do cidadão que fez isso com a gente. E estamos aqui para pedir a colaboração de vocês para que denunciem, através do 181. A gente precisa muito para que ele seja pego”, afirmou. Segundo Erick, o sobrinho “Pam Pam” se recupera  

Erick foi acompanhado do pai, Aguinaldo de Jesus, conhecido como “Seu Boneco”, que reforçou o pedido de apoio da população.

“Estamos contando com a ajuda de todo mundo que está sensibilizado com esse caso para ajudar a localizar esse cidadão responsável por essa tentativa de homicídio. Eu fui apenas acompanhar o Erick. Ele prestou depoimento e era a última pessoa que faltava ser ouvida sobre esse caso”, declarou.

Relembre o caso

O atropelamento ocorreu na noite de 10 de junho, na passagem Marinho, no bairro da Sacramenta. Segundo testemunhas, moradores realizavam a pintura da via para os festejos da Copa do Mundo quando uma caminhonete avançou pelo trecho interditado e atingiu várias pessoas.

Pelo menos quatro moradores ficaram feridos. Entre eles estava “Pam Pam”, que sofreu fraturas nos dedos das mãos e lesões na região da boca. Erick Henrique também ficou ferido. Além das vítimas, veículos estacionados na área foram danificados.

Após o atropelamento, o motorista fugiu sem prestar socorro. Durante as buscas, a caminhonete suspeita foi encontrada abandonada no bairro do Coqueiro.

A Polícia Civil informou anteriormente que o condutor já foi identificado, mas ainda não foi localizado. O veículo foi apreendido e encaminhado para a Seccional da Sacramenta, responsável pela investigação. Imagens de câmeras de segurança seguem sendo analisadas, testemunhas já foram ouvidas e perícias foram solicitadas para auxiliar no esclarecimento do caso.

Enquanto aguardam o avanço das investigações, familiares e moradores mantêm mobilização nas redes sociais em busca de justiça e da responsabilização do suspeito.

Em nota, a Polícia Civil informou que as diligências continuam para localizar o investigado.

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