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Polícia

Casal morre após ser esmagado por caminhão em balsa de Santarém

O caso foi registrado na noite de segunda-feira (22), no bairro Uruará

O Liberal
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Casal morre após ser esmagado por caminhão em balsa de Santarém. (Foto: Redes Sociais)

Alberto Cristino e Ivanete Alves Cristino morreram durante um acidente registrado em um porto no bairro Uruará, em Santarém, no oeste do Pará. O caso ocorreu na noite de segunda-feira (22), quando as vítimas foram esmagadas por um caminhão no momento da atracação de uma balsa que transportava veículos.

Segundo informações iniciais repassadas pela Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, o casal estava transitando entre caminhões estacionados na embarcação quando ocorreu o acidente.

“Nós fomos chamados para verificar uma situação de afogamento. Mas, quando chegamos aqui, verificamos o acidente. O casal foi esmagado durante uma manobra do piloto da balsa durante a manobra de atracação. A balsa colidiu com o píer e, com o impacto, um dos caminhões se soltou. Nesse deslocamento, ele acabou prensando o casal que trafegava por um dos corredores ao lado dos veículos. As vítimas morreram ainda no local”, informou o cabo Santos, da PM, em entrevista para a imprensa no local.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas, ao chegarem ao porto, apenas constataram os óbitos. De acordo com os socorristas, os ferimentos sofridos pelas vítimas eram muito graves. O Corpo de Bombeiros Militar também foi chamado para realizar a retirada dos corpos, que permaneceram presos entre os veículos. A operação exigiu atenção especial devido às dificuldades de acesso ao local onde ocorreu o acidente.

Policiais militares isolaram a área e acompanharam os procedimentos realizados pelas equipes de resgate e perícia. As causas e circunstâncias do acidente deverão ser investigadas pelos órgãos competentes.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

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