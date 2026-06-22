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Polícia

Caseiro é assassinado na zona rural de Paragominas

Homicídio de Antônio José Graças Moreira, de 36 anos, ocorreu na madrugada desta segunda-feira (22)

O Liberal
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Caseiro que trabalhava há apenas oito dias em sítio foi morto na zona rural de Paragominas. (Reprodução Redes Sociais)

O caseiro de um sítio localizado na Comunidade Água Suja, zona rural de Paragominas, foi assassinado na madrugada desta segunda-feira (22). A vítima identificada como Antônio José Graças Moreira, de 36 anos, trabalhava como caseiro de um sítio apenas há oito dias no local.

De acordo com apurações da Polícia Civil, o crime teria ocorrido por volta da meia-noite, no Sítio Vila Água Suja. Testemunhas informaram ter ouvido um único disparo de arma de fogo. Os peritos confirmaram que Antônio apresentava uma perfuração causada por tiro, além de diversos golpes de arma branca.

Suspeita-se que o criminoso tenha agido de forma premeditada. O suspeito teria se aproximado da residência chamando a vítima pelo nome e se identificado como um “vizinho”. Quando Antônio abriu a porta, foi surpreendido pelo ataque, sendo baleado e, em seguida, atingido por várias facadas.

A Delegacia de Homicídios de Paragominas esteve no local para realizar os primeiros levantamentos e instaurou o Inquérito Policial. As equipes já identificaram um suspeito e seguem realizando diligências para localizá-lo, esclarecer a motivação do crime e reunir mais elementos para a investigação. A causa exata da morte será confirmada após o exame de necropsia realizado pela Polícia Científica do Pará. O caso segue sob investigação.

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