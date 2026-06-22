Incêndio é registrado no Largo da Palmeira, em Belém

Um incêndio foi registrado no final da tarde desta segunda-feira (22) na área do subsolo do Largo da Palmeira, em Belém. A informação foi confirmada pelo Centro Integrado de Operações (Ciop), por volta das 19h10.

Segundo o órgão, equipes do Corpo de Bombeiros Militar foram acionadas e mobilizadas para atender a ocorrência. O incêndio teria começado por volta das 18h30 e já foi controlado pelos militares.

Apesar de as chamas terem sido controladas, os bombeiros seguem atuando no trabalho de rescaldo para eliminar possíveis focos remanescentes e evitar a reignição do fogo. De acordo com o tenente Rodrigues, a operação exige atenção redobrada devido à grande quantidade de entulho existente no local, o que torna o trabalho mais minucioso e cuidadoso.

Para acessar a área atingida, os bombeiros precisaram utilizar equipamentos de proteção individual, como máscaras e cilindros de oxigênio, em razão da fumaça e das condições do ambiente.

De acordo com o superintendente da Defesa Civil de Belém, subtenente Márcio Pereira, o incêndio foi provocado pela grande quantidade de papelão armazenada no local. Segundo o militar, a presença do material inflamável contribuiu para a formação de uma intensa fumaça, que chamou a atenção e causou preocupação entre moradores, comerciantes e pessoas que circulavam pela área.

Apesar do susto, Márcio Pereira ressaltou que o incêndio não comprometeu a estrutura do prédio nem causou danos às lojas instaladas no centro comercial.