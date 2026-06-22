Suspeito de atropelar e matar motociclista no Guamá segue preso, informa Seap

O homem apontado como responsável pelo atropelamento que resultou na morte do motociclista Marcio Cruz Rocha, de 52 anos, no bairro do Guamá, em Belém, segue preso. A informação foi confirmada, nesta segunda-feira (22), pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), que informou que Daniel da Silva Melo permanece sob custódia do Estado e à disposição da Justiça.

O caso ocorreu no final da manhã do último domingo (21), no cruzamento da avenida José Bonifácio com a passagem Paulo Cícero. Marcio morreu ainda no local. Uma segunda vítima ficou ferida e foi encaminhada para um hospital após receber atendimento das equipes de emergência.

Segundo a Polícia Civil, Daniel da Silva Melo foi apresentado pela Polícia Militar à Seccional de São Brás, onde foi autuado em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil, mediante utilização de veículo automotor como instrumento de crime.

Imagens de câmeras de segurança que circulam nas redes sociais mostram o momento em que uma caminhonete branca atinge a motocicleta conduzida por Marcio. Após a colisão, o veículo só para depois de atingir um poste.

Testemunhas relataram à polícia que o atropelamento teria sido precedido por uma discussão de trânsito e que o motorista teria avançado contra o motociclista de forma proposital. A versão, no entanto, ainda é investigada pelas autoridades.

A Polícia Civil informou que perícias foram solicitadas e testemunhas estão sendo ouvidas para auxiliar na apuração dos fatos. Já a Polícia Científica confirmou que o corpo da vítima foi periciado e liberado para os familiares ainda no domingo.

A reportagem tenta localizar a defesa de Daniel da Silva Melo. O espaço segue aberto.