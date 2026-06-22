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Polícia

Corpo em decomposição coberto por palhas é encontrado em terreno próximo a escola, em Castanhal

Os primeiros levantamentos realizados pelas equipes policiais indicam que o corpo pode ser de uma mulher

O Liberal
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Corpo em decomposição coberto por palhas é encontrado em terreno próximo a escola, em Castanhal. (Reprodução / redes sociais)

Um corpo foi localizado na tarde desta segunda-feira (22), nos fundos de uma residência situada na alameda Sete de Setembro, no bairro Nova Olinda, em Castanhal, nordeste do Pará. O cadáver estava coberto por palhas.

De acordo com informações da Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 14h40, após a equipe ser acionada para verificar a denúncia de um possível corpo no local.

Ao chegarem ao endereço, os policiais confirmaram a informação e encontraram o cadáver em avançado estado de decomposição.

Segundo relato de trabalhadores que atuam em uma obra ao lado da residência, eles perceberam uma lona com manchas de sangue ao chegarem para trabalhar. Além disso, sentiram um forte odor vindo dos fundos do imóvel. Ao verificarem a origem do cheiro por uma passagem que dava acesso à área, encontraram o corpo e acionaram a polícia.

Conforme os levantamentos preliminares realizados pelas equipes policiais, há indícios de que a vítima seja uma mulher. No entanto, a identificação oficial ainda depende dos procedimentos periciais.

A guarnição da Polícia Militar permaneceu no local até a chegada das equipes da Polícia Científica, responsáveis pela perícia e remoção do corpo.

Até o momento, a identidade da vítima e as circunstâncias da morte não foram divulgadas. O caso é investigado pela Polícia Civil do Pará.

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