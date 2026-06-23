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Polícia

Homem é morto a tiros no bairro Curió-Utinga, em Belém

O crime ocorreu na manhã desta terça-feira (23)

O Liberal
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Homem é morto a tiros no bairro Curió-Utinga, em Belém. (Foto: Thiago Gomes / O Liberal)

Um homem identificado como Anízio Silva Souza foi morto com nove tiros na manhã desta terça-feira (23), na Passagem São Lourenço, no bairro Curió-Utinga, em Belém. Conforme relatos de testemunhas, a vítima seguia para o trabalho quando foi surpreendida por dois atiradores que estavam em uma motocicleta.

O crime ocorreu por volta de 9h30. Moradores da área acionaram a Polícia Militar após ouvirem disparos de arma de fogo e encontrarem Anízio caído na via pública. Segundo testemunhas, os autores do crime fugiram e, até o momento, não foram localizados.

Familiares da vítima estiveram no local logo após o homicídio e acompanharam os primeiros procedimentos realizados pelas autoridades. Amigos relataram que Anízio nunca havia comentado sobre estar sendo ameaçado ou a respeito de qualquer situação que pudesse indicar risco de vida.
Os moradores contaram que Anízio tinha cerca de 30 anos, morava com a esposa e a sogra e era pai de dois filhos. De acordo com uma amiga, ele trabalhava em uma loja de celulares e tinha o hábito de passar pela Passagem São Lourenço diariamente quando se deslocava ao trabalho.

Ainda conforme testemunhas, a vítima possuía passagem pela Justiça, embora não tenham sido informados detalhes sobre o crime. Segundo os relatos, ele estaria cumprindo pena em regime aberto.

A perita criminal Elizângela, da Polícia Científica do Pará, informou que a vítima foi atingida por diversos disparos em diferentes regiões do corpo. “Os tiros foram na face, nas costas e na região abdominal e torácica”, detalhou.

image Homicídio no bairro Curió-Utinga, em Belém. (Foto: O Liberal)

 

 

Durante a perícia, também foram encontrados nove estojos de munição na cena do crime. “Foram nove estojos”, afirmou a perita. Segundo ela, o material recolhido aparenta ser de calibre .40, mas ainda não é possível confirmar se os disparos partiram de uma única arma ou de armamentos diferentes. “Tinha estojo de calibre .40. Agora, se eram duas armas do mesmo calibre ou só uma, não tem como informar”, explicou.

De acordo com a especialista, a esposa da vítima compareceu ao local e recebeu os pertences pessoais recolhidos durante os procedimentos periciais. Até o momento, não há informações oficiais sobre a motivação do assassinato. O caso será investigado pela Polícia Civil, que busca esclarecer as circunstâncias do crime e identificar os responsáveis pelos disparos.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil e aguarda retorno.

 

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