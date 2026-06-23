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Polícia

‘Formiga’ morre durante intervenção policial da Rotam no bairro do Tapanã, em Belém

A ação foi registrada na segunda-feira (22).

O Liberal

Um homem identificado como Alrimar Júnior Farias da Silva, conhecido pelo apelido de “Formiga”, morreu durante uma intervenção policial realizada por equipes das Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) na manhã de segunda-feira (22), no bairro do Tapanã, em Belém. Segundo as informações da Polícia Militar, a ação fez parte de uma operação voltada ao cumprimento de diligências para verificar denúncias anônimas relacionadas à atuação de facções criminosas na Região Metropolitana.

De acordo com a PM, informações recebidas pelos policiais apontavam que Alrimar estaria envolvido com uma organização criminosa e seria responsável pela cobrança ilegal de valores de comerciantes da região, prática conhecida como “taxa do crime”. A partir das denúncias, as equipes iniciaram buscas para localizar o suspeito.

Conforme a Rotam, o homem cumpria pena em regime semiaberto e teria retomado atividades criminosas após deixar o sistema prisional. Durante as diligências, os policiais localizaram o suspeito em uma residência no Tapanã. Ainda conforme o relato da Polícia Militar, no momento da abordagem, Alrimar estaria armado com uma pistola e teria reagido à ação policial. Houve troca de tiros e o suspeito acabou sendo baleado, ainda de acordo com os agentes.

A corporação informou que ele recebeu socorro imediato e foi encaminhado para uma unidade de saúde da região, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada no atendimento médico.

A Polícia Militar também afirmou que Alrimar era considerado de alta periculosidade e era apontado como autor de ameaças e extorsões contra comerciantes do bairro. Conforme a corporação, ele também teria sido mencionado em publicações nas redes sociais como possível envolvido em um atentado contra um policial militar no bairro da Marambaia e estaria supostamente planejando deixar Belém em direção ao Arquipélago do Marajó.

O caso deverá ser apurado pelos órgãos competentes, conforme os procedimentos previstos para ocorrências com intervenção policial.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

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