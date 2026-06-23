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Polícia

Suspeito de descartar meia tonelada de entulho é detido em flagrante em Belém

O caso foi registrado na tarde de segunda-feira (22), no bairro do Guamá

O Liberal
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Suspeito de descartar meia tonelada de entulho é detido em flagrante em Belém . (Foto: Agência Belém)

Um homem foi preso após ser flagrado despejando uma grande quantidade de resíduos em uma área pública no bairro do Guamá, em Belém. A ação ocorreu na tarde de segunda-feira (22), na esquina das avenidas José Bonifácio e Bernardo Sayão. Segundo informações das autoridades, o suspeito utilizava um caminhão baú para transportar o material descartado. No momento da abordagem, ele despejava aproximadamente 500 quilos de entulho no local, prática considerada irregular e passível de responsabilização criminal.

A ação de fiscalização contou com a atuação da Guarda Municipal de Belém (GMB) e equipes da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel). Após ser interceptado pelos agentes, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido, juntamente com o veículo utilizado na ação, para a Delegacia Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa). Na unidade policial, ele foi autuado por crime ambiental.

As equipes que participaram da fiscalização informaram que um segundo suspeito, que também estaria envolvido no descarte dos resíduos, conseguiu fugir antes da chegada dos agentes. O caso segue sob investigação para identificação e localização do homem.

De acordo com os órgãos de fiscalização, o descarte clandestino de entulho provoca impactos ambientais e urbanos, além de contribuir para o acúmulo de lixo, obstrução de canais e possíveis alagamentos. O coordenador do Grupamento de Proteção Ambiental da Guarda Municipal de Belém, João Paulo Paixão, destacou a importância das operações integradas para coibir esse tipo de prática e responsabilizar os envolvidos.

“Esse tipo de fiscalização é fundamental para combater práticas que prejudicam a cidade e a população. A atuação integrada permite identificar os responsáveis e garantir que as medidas legais sejam tomadas”, afirmou João Paulo Paixão. O homem preso permaneceu à disposição da Justiça após os procedimentos realizados na delegacia especializada.

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crime ambiental

descarte de lixo irregular
Polícia
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