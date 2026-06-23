Dois suspeitos de envolvimento em homicídio são detidos em Santarém

Dois homens foram detidos pela Polícia Militar e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil na noite de segunda-feira (22), suspeitos de participação em um homicídio que ocorreu em Santarém, no oeste do Pará. O crime investigado, que teve como vítima Eliziel dos Santos Afonso, foi registrado na última quinta-feira (18), na Rua Castelo Branco, no bairro Mararu.

A ação para chegar aos suspeitos foi realizada por policiais militares do 35º Batalhão. De acordo com informações da Polícia Militar, o homicídio teria sido cometido com o uso de arma branca após um desentendimento envolvendo a vítima e os suspeitos. A partir do levantamento de informações e das diligências realizadas após o crime, os militares conseguiram localizar os dois homens no bairro Maicá.

Conforme a versão apresentada pelos suspeitos aos policiais, a confusão teve início durante uma discussão entre Eliziel e um dos envolvidos. Durante o confronto, o segundo suspeito teria interferido na situação e efetuado os golpes que atingiram a vítima. Uma das lesões teria sido no pescoço de Eliziel.

Ainda segundo as informações apuradas pela PM, Eliziel dos Santos Afonso não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Após o crime, os suspeitos deixaram a área e permaneceram foragidos até serem encontrados durante a ação policial.

Os dois homens foram encaminhados à Seccional Urbana de Polícia Civil, onde foram apresentados para os procedimentos cabíveis. A Polícia Civil prossegue com as investigações para esclarecer a dinâmica do homicídio e apurar a participação de cada um dos envolvidos no caso.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.