Base Fluvial completa quatro anos com quase 5 toneladas de drogas apreendidas no Marajó

A Base Integrada Fluvial Antônio Lemos, localizada no distrito de Antônio Lemos, em Breves, no arquipélago do Marajó, completou quatro anos de operação nesta segunda-feira (22). Considerada estratégica para o monitoramento das principais rotas hidroviárias do Pará, a unidade já resultou na apreensão de 4,8 toneladas de drogas desde sua inauguração, além da prisão de 116 pessoas.

A estrutura, vinculada à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), recebeu investimentos superiores a R$ 5 milhões e atua de forma integrada com as polícias Civil, Militar e Federal, o Corpo de Bombeiros Militar, o Grupamento Fluvial de Segurança Pública (GFlu), a Secretaria da Fazenda e a Receita Federal.

Ao longo dos quatro anos de funcionamento, a base também apreendeu 37,8 toneladas de pescado impróprio para consumo, 52 armas — das quais 41 são armas de fogo —, cerca de quatro mil metros cúbicos de madeira, 1.461 ovos de tartaruga e 50 caixas de cigarros, entre outros materiais.

Segundo o secretário de Segurança Pública do Pará, Ed-Lin Anselmo, a atuação da unidade tem contribuído para o enfrentamento ao crime organizado e a retirada de produtos ilegais de circulação. “Ao longo desse período, toneladas de drogas deixaram de circular em nosso Estado, diversos produtos ilegais foram retirados de circulação e criminosos foram presos”, destacou.

Os resultados também refletem nos indicadores de segurança da região. Dados da Segup apontam redução de 77,8% nos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI) nos 16 municípios atendidos pela base, na comparação entre os primeiros quadrimestres de 2018 e 2026. Atualmente, onze dessas cidades não registram casos de CVLI há mais de dois anos.

Somente nos quatro primeiros meses deste ano, as equipes realizaram 316 fiscalizações em embarcações e abordaram mais de 9,8 mil pessoas. A unidade conta com 25 agentes e opera com sete lanchas, sendo quatro blindadas, equipadas com radar, câmeras termais e tecnologia que permite atuação em qualquer horário.

De acordo com o diretor do GFlu, coronel PM Marcelo Albuquerque, o trabalho integrado das forças de segurança, aliado ao uso de cães farejadores e ao monitoramento permanente das embarcações, tem sido essencial para ampliar os resultados e fortalecer a segurança na região.

Além da Base Antônio Lemos, o Estado mantém em operação a Base Candiru, em Óbidos, inaugurada em 2024, e a Base Baixo Tocantins, em Abaetetuba, entregue em março deste ano. Juntas, as três unidades cobrem uma área superior a 260 mil quilômetros quadrados, reforçando o monitoramento das principais rotas fluviais do Pará e o combate à criminalidade nos rios do Estado.