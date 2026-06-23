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Onze motoristas são autuados por alcoolemia durante ação no distrito de Outeiro, em Belém

A Operação Tolerância Zero foi realizada no domingo (21)

O Liberal
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Onze motoristas são autuados por alcoolemia durante ação no distrito de Outeiro, em Belém (Foto: Divulgação)

Onze condutores foram autuados por alcoolemia durante a Operação Tolerância Zero, realizada no domingo (21), no distrito de Outeiro, em Belém. A ação teve como objetivo reforçar a fiscalização contra a combinação de álcool e direção e ampliar a segurança viária na região.

As fiscalizações foram feitas pela Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel). Durante a operação, equipes de agentes de trânsito foram posicionadas em pontos estratégicos do distrito e realizaram abordagens a motoristas, além da verificação das condições dos veículos e dos condutores. Ao todo, nove veículos foram removidos e um motorista foi encaminhado à delegacia após ser identificado em situação que configurava crime de trânsito.

O diretor de Trânsito da Segbel, Rogério Brasil, destacou que as ações têm caráter preventivo e fazem parte de uma estratégia contínua de redução de infrações e acidentes.

“Nosso objetivo é atuar de forma preventiva, orientando os condutores e retirando das ruas situações que possam representar risco. A combinação de álcool e direção continua sendo uma das principais preocupações no trânsito, por isso as fiscalizações são intensificadas em diferentes pontos da cidade”, afirmou.

Durante uma das abordagens, os agentes identificaram um motorista com sinais de alteração compatíveis com o consumo de bebida alcoólica. O condutor aceitou realizar o teste do etilômetro, que registrou 0,83 mg/L de álcool por litro de ar alveolar.

Diante do resultado, considerado acima do limite permitido pela legislação, o motorista foi conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis.

“Nosso objetivo é atuar de forma preventiva, orientando os condutores e retirando das ruas situações que possam representar risco. A combinação de álcool e direção continua sendo uma das principais preocupações no trânsito, por isso as fiscalizações são intensificadas em diferentes pontos da cidade”, reforçou o diretor.

De acordo com a legislação brasileira, conduzir veículo sob efeito de álcool é infração gravíssima. Quando o teste aponta até 0,33 mg/L, o motorista está sujeito a multa, suspensão da CNH e retenção do veículo. Já resultados iguais ou superiores a 0,34 mg/L configuram crime de trânsito, podendo resultar também em detenção de seis meses a três anos.

A Segbel informou que operações como a Tolerância Zero seguem sendo realizadas de forma contínua em Belém, com foco na fiscalização e conscientização de condutores para a redução de acidentes e preservação de vidas.

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