Mulher é perseguida e morta a tiros em via pública no sudeste do Pará

A Polícia Civil do Pará investiga o assassinato de uma mulher ocorrido na madrugada desta segunda-feira (22), no município de Itupiranga, no sudeste paraense.

A vítima foi identificada como Sandra da Silva Costa, de 40 anos. Segundo as primeiras informações apuradas pela polícia, ela foi morta a tiros na rua Antônio Coelho, no bairro Piscinão.

De acordo com os relatos, Sandra teria sido perseguida por um homem que estava em uma motocicleta. Durante a perseguição, o suspeito efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, que morreu ainda no local.

Após o crime, o atirador fugiu e, até o momento, não foi identificado. Quando as equipes policiais chegaram à cena, a mulher já estava sem vida.

Moradores da região informaram às autoridades que não possuem informações que possam auxiliar na identificação do autor do crime ou do veículo utilizado na ação.

A Polícia Civil solicitou perícias à Polícia Científica para auxiliar na elucidação do caso. As investigações seguem em andamento para identificar a autoria, a motivação e as circunstâncias do homicídio.