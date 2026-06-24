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Polícia

Duas pessoas morrem em colisão entre carro e caminhão na BR-230, em Novo Repartimento

O acidente foi registrado na tarde de terça-feira (23)

O Liberal
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Duas pessoas morrem em colisão entre carro e caminhão na BR-230, em Novo Repartimento. (Foto: Redes Sociais)

Dois homens morreram após a colisão entre um carro de passeio e um caminhão na BR-230, a rodovia Transamazônica, em Novo Repartimento, no sudeste do Pará. O acidente foi registrado no fim da tarde de terça-feira (23), no Km 70, nas proximidades da Vila Cajazeiras.

As vítimas foram identificadas como Carlos dos Reis Batista e Marcos dos Santos da Conceição. Eles estavam em um veículo Toyota Etios que se chocou frontalmente com um caminhão que seguia no sentido Altamira.

Segundo informações preliminares, o carro de passeio estaria trafegando em alta velocidade e realizava manobras em zigue-zague na pista. Ao entrar em uma curva, o motorista teria perdido o controle da direção, invadido a faixa contrária e atingido o caminhão que vinha no sentido oposto.

Com a força do impacto, o automóvel ficou completamente destruído. Carlos, que conduzia o veículo, e Marcos, que estava como passageiro, morreram ainda no local. Todos os relatos de testemunhas serão apurados pelas autoridades policiais e de trânsito.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar foram acionadas para realizar a remoção das vítimas, que ficaram presas às ferragens. A ação exigiu uma operação complexa devido ao estado em que o veículo ficou após a colisão. Policiais militares auxiliaram no isolamento da área e na sinalização da rodovia durante os procedimentos de resgate. O trânsito precisou ser parcialmente interrompido até a conclusão dos trabalhos das equipes de emergência.

Após a remoção dos corpos, a ocorrência passou a ser acompanhada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), responsável pelos procedimentos relacionados ao acidente. As circunstâncias da colisão serão esclarecidas por meio dos laudos periciais e da análise dos depoimentos coletados pelas autoridades durante a investigação.

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Acidente de trânsito

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