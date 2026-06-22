Operação Escudo Feminino prende suspeito de manter mulher em cárcere privado em Parauapebas

A Operação Escudo Feminino ultrapassou a marca de 100 prisões realizadas em suas três fases no Pará e registrou, nesta segunda-feira (22), a prisão do homem suspeito de manter a ex-companheira em cárcere privado no município de Parauapebas, no Sudeste do Estado. O caso havia sido identificado e a vítima resgatada ainda na sexta-feira (19), durante as ações de fiscalização e acompanhamento de medidas protetivas realizadas na terceira etapa da operação, na semana passada.

O suspeito foi localizado e preso após diligências conduzidas pela Polícia Civil. A vítima, encontrada com sinais de agressão, relatou que estava impedida de deixar o imóvel havia aproximadamente uma semana.

“A Polícia Civil prendeu o agressor. Na última semana, falei sobre esse caso absurdo. Um homem manteve a ex-companheira em cárcere privado. A família estava há dias sem notícia alguma, e ela foi localizada e libertada durante a terceira fase do Escudo Feminino, a maior operação contra agressores de mulher da história do Pará. Nossos policiais encontraram a vítima debilitada, ferida e presa na casa desse criminoso, num quarto imundo, em condições desumanas. É uma situação inaceitável”, destacou a governadora Hana Ghassan.

“Ele fugiu, mas eu disse que ele já estava sendo procurado pela Polícia de Parauapebas e que seria preso. Dito e feito. Meus parabéns aos policiais civis que o localizaram e realizaram a prisão. Que ele sinta o peso da lei e que sirva de lição. A Operação Escudo Feminino vai continuar. No Pará, agressor de mulher não vai ter paz”, reiterou a governadora do Pará.

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Ações integradas em todo o Pará

Coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), a Operação Escudo Feminino reúne ações integradas das forças de segurança e da rede de proteção, para ampliar o acompanhamento de mulheres em situação de violência, reforçar medidas protetivas e responsabilizar autores de crimes em todo o Estado.

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social, coronel PM Ed-Lin Anselmo, destacou que os resultados das três fases da operação demonstram o fortalecimento da política permanente de enfrentamento à violência contra a mulher no Pará.

“A Operação Escudo Feminino reforça que o enfrentamento à violência contra a mulher acontece de forma permanente e integrada. Estamos mobilizando todos os órgãos de segurança para ampliar a prevenção, fortalecer o acolhimento e garantir resposta rápida às vítimas. No Pará, agressor de mulher será responsabilizado e as forças de segurança seguirão atuando para proteger quem precisa”, destacou o titular da Segup.

Operações Escudo Feminino

Realizada em abril, a primeira etapa da operação resultou em 23 prisões e 2.602 mulheres atendidas, alcançando 121 municípios paraenses. As ações incluíram visitas de proteção, fiscalização de medidas protetivas e atendimento especializado às vítimas.

Já na segunda etapa, realizada em maio, a operação registrou 41 prisões e contribuiu para ampliar o alcance das ações integradas em todas as regiões do Estado. Somadas as duas primeiras fases, foram contabilizadas 64 prisões e mais de 3,6 mil mulheres atendidas.

Encerrada na última sexta-feira (19), a terceira fase da Operação Escudo Feminino contabilizou 40 prisões e 1.152 mulheres atendidas, além do reforço às ações de fiscalização, monitoramento e atendimento às vítimas em todo o Pará.

A etapa também contou com monitoramento em tempo real feito pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), além de atuação da Polícia Científica com 51 procedimentos periciais realizados e acompanhamento de monitorados pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).

Com os resultados alcançados nas três etapas, a Operação Escudo Feminino supera a marca de 100 prisões realizadas e cerca de 4,8 mil mulheres atendidas, consolidando-se como uma das principais estratégias integradas de proteção a mulheres desenvolvidas pelo governo do Estado.