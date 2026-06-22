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Concurso

Concursos previstos para 2026 oferecem salários acima de R$ 15 mil; veja 11 oportunidades

Vagas abrangem administração pública, incluindo fiscalização tributária, controle externo, segurança pública e atividade legislativa

Thaline Silva*
fonte

Entre os certames mais aguardados está o novo concurso da Câmara dos Deputados (Foto: Freepik)

Milhares de candidatos que sonham com uma vaga no serviço público acompanham a movimentação de concursos previstos para os próximos meses em diferentes regiões do país. Diversos órgãos federais, estaduais e municipais avançaram em etapas importantes para a realização de novos certames, como formação de comissões organizadoras, contratação de bancas e autorização oficial para publicação dos editais.

As oportunidades abrangem áreas estratégicas da administração pública, incluindo fiscalização tributária, controle externo, segurança pública e atividade legislativa. Em muitos casos, os concursos oferecem remunerações iniciais superiores a R$ 20 mil, atraindo profissionais de nível superior interessados em estabilidade e boas perspectivas de carreira.

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Entre os certames mais aguardados está o novo concurso da Câmara dos Deputados, que deve ter edital divulgado nos próximos dias para o cargo de Analista Legislativo. O concurso é considerado um dos mais concorridos do país devido aos salários que podem ultrapassar R$ 30 mil. Outro destaque é o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), que prevê a abertura de 50 vagas para Auditor de Controle Externo, com remuneração superior a R$ 20 mil.

Na área fiscal, concursos de secretarias de fazenda e de finanças municipais também estão entre os mais aguardados. Os certames da Secretaria da Fazenda do Tocantins (Sefaz-TO), da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (Sefaz-DF), da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul (Sefaz-RS) e dos fiscos municipais de Manaus e São Luís oferecem salários elevados e tradicionalmente atraem candidatos de todo o país.

Já na segurança pública, os concursos das Polícias Civis do Rio de Janeiro, do Distrito Federal e do Tocantins somam quase mil vagas previstas para delegados, peritos, investigadores e outras carreiras policiais. Os salários podem chegar a mais de R$ 26 mil, dependendo do cargo e da unidade federativa.

Além dos concursos estaduais e federais, municípios também abriram oportunidades para diversas áreas. É o caso da Prefeitura de Lagoa da Prata, em Minas Gerais, que lançou edital com dezenas de vagas e salários que podem chegar a R$ 21 mil.

Somando apenas os concursos com quantitativos já definidos, são mais de 1,5 mil vagas imediatas previstas em diferentes órgãos públicos. Especialistas da área de concursos recomendam que os candidatos iniciem os estudos antes da publicação dos editais, especialmente nos certames que já possuem banca definida ou em fase avançada de preparação.

Os cronogramas dos concursos podem sofrer alterações conforme a definição das bancas organizadoras e a publicação dos respectivos editais. Por isso, os candidatos devem acompanhar os canais oficiais dos órgãos responsáveis para verificar atualizações sobre inscrições, provas e conteúdo programático.

Confira os principais concursos previstos

Câmara dos Deputados
• Status: autorizado
• Cargo: Analista Legislativo
• Escolaridade: nível superior
• Vagas: a definir
• Salário: de R$ 21.008,19 a R$ 30.853,99

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP)
• Status: banca contratada (Vunesp)
• Cargo: Auditor de Controle Externo
• Vagas: 50
• Escolaridade: nível superior
• Salário: R$ 20.940,20

ISS Manaus (AM)
• Status: banca definida (FCC)
• Cargo: Auditor Fiscal de Tributos Municipais
• Vagas: 10 imediatas + 60 cadastro reserva
• Escolaridade: nível superior
• Salário: R$ 24.817,05

Prefeitura de Lagoa da Prata (MG)
• Status: edital publicado
• Vagas: 67
• Escolaridade: níveis médio e superior, conforme o cargo
• Salário: até R$ 21 mil
• Inscrições: de 24 de junho a 24 de julho

Polícia Civil do Rio de Janeiro (PC-RJ)
• Status: comissão formada
• Cargos: Delegado, Perito Criminal, Perito Legista e Piloto Policial
• Vagas: 414
• Escolaridade: nível superior
• Salário: de R$ 13.981,45 a R$ 26.981,77

Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF)
• Status: autorizado
• Cargos: Perito Criminal, Perito Médico-Legista e Papiloscopista
• Vagas: 105 imediatas + 210 cadastro reserva
• Escolaridade: nível superior
• Salário: de R$ 11.085,72 a R$ 21.449,24

Polícia Civil do Tocantins (PC-TO)
• Status: autorizado e comissão formada
• Cargos: Delegado, Perito Oficial e Oficial Investigador
• Vagas: 452
• Escolaridade: nível superior
• Salário: de R$ 9.274,48 a R$ 25.259,62

Secretaria da Fazenda do Tocantins (Sefaz-TO)
• Status: autorizado
• Cargo: Auditor Fiscal
• Vagas: 100 imediatas + 100 cadastro reserva
• Escolaridade: nível superior
• Salário: R$ 23.874,34
• Remuneração bruta pode chegar a cerca de R$ 33 mil

Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (Sefaz-DF)
• Status: banca contratada (Cebraspe)
• Cargo: Auditor Fiscal
• Vagas: 115 imediatas + 150 cadastro reserva
• Escolaridade: nível superior
• Salário: R$ 23.597,07
• Remuneração bruta pode alcançar aproximadamente R$ 37 mil

Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul (Sefaz-RS)
• Status: planejamento iniciado
• Cargos: Auditor Fiscal e Analista Tributário
• Vagas: a definir
• Escolaridade: nível superior
• Salários: entre R$ 16.942,33 e R$ 38.230,44

ISS São Luís (MA)
• Status: comissão formada
• Cargo: Auditor Fiscal de Tributos
• Vagas: a definir
• Escolaridade: a definir
• Salário: R$ 21.255,88

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

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