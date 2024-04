Concursos públicos oferecem salários acima de R$ 20 mil; veja lista

Por todo o país, estão abertas inscrições para concursos públicos que podem ofertar salários acima de R$ 20 mil. As oportunidades são na área da saúde, para médicos que atuarão em prefeituras dos estados de Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Os salários variam entre R$ 20.175,68 e R$ 20.842,12 e exigem, além da formação superior em Medicina, registro no Conselho de Classe. Alguns certames já estão com inscrições abertas e outros abrirão ainda neste mês, ou em maio.

No município de Cidreira (RS), a prefeitura oferta uma vaga para preenchimento imediato e outra para cadastro de reserva para o cargo de Médico Clínico Geral Plantonista. A remuneração mensal é de R$ 20.842,12 e as inscrições encerram nesta terça-feira (9) no site da Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec), com taxa de R$ 96,46. As etapas do certame para o cargo consistem em: prova teórico-objetiva, prevista para 19 de maio; e entrega de títulos, que deve ocorrer entre 20 e 21 de junho – somente para quem for aprovado na etapa anterior.

A Prefeitura de Jaraguá do Sul (SC) oferta uma vaga para o cargo de Médico Clínico Geral com carga horária semanal de 40 horas, cujo salário é de R$ 20.677,55. No site do Instituto Tupy, as inscrições já estão abertas e encerram no dia 26 de abril, com taxa de R$ 100. As provas objetivas estão previstas para serem realizadas nos dias 25 e 26 de maio e terão 40 questões, referentes às disciplinas de Língua Portuguesa; Matemática e Raciocínio Lógico; Administração Pública e Legislação; e Conhecimentos Específicos.

Em Santa Bárbara, Minas Gerais, haverá seleção de um médico para trabalhar em regime de 40 horas semanais, com remuneração de R$ 20.625,69 mensais. A primeira etapa será uma prova objetiva, em caráter de múltipla escolha, aplicada na tarde do dia 02 de junho. Posteriormente, haverá prova de títulos para os candidatos aprovados na primeira etapa. As inscrições abrem em 10 de abril e seguem até 9 de maio, no site do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP), custando R$ 150.

No município mineiro de Muzambinho serão preenchidas cinco vagas imediatas para médicos do Programa Saúde da Família (PSF), sendo três para ampla concorrência, uma para pessoa com deficiência e uma para pessoa negra ou parda. O salário é de R$ 20.175,68 e os candidatos serão selecionados por meio de prova objetiva, com 40 questões de: Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos. As inscrições custam R$ 90 e ficarão abertas entre 18 de maio e 17 de junho, no site da Associação Brasileira de Concursos Públicos (ABCP). As provas devem ocorrer entre 22 e 23 de junho.

Concursos previstos

São aguardados, ainda para este ano, concursos com salários que podem chegar a R$ 27 mil. São eles: da Secretaria de Fazenda do estado do Rio de Janeiro, com previsão de publicação do edital neste primeiro semestre; da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes (PE), cuja banca já foi definida (Fundação Carlos Chagas) e edital está previsto para sair até maio; e da Secretaria da Receita de João Pessoa (PB), pois a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), desde 2023, prevê nova seleção de servidores para a secretaria.

Confira os concursos com editais já publicados:

Prefeitura de Cidreira (RS)

Inscrições : até 9 de abril, no site da Fundatec .Taxa de R$ 96,46.

: até 9 de abril, .Taxa de R$ 96,46. Data das provas : teórico-objetiva em 19 de maio (provável)

: teórico-objetiva em 19 de maio (provável) Cargo : Médico Clínico Geral, com carga horária semanal em regime de plantões

: Médico Clínico Geral, com carga horária semanal em regime de plantões Vagas : 1 + Cadastro de Reserva

: 1 + Cadastro de Reserva Salário : R$ 20.842,12

: R$ 20.842,12 Requisitos: ensino superior completo em Medicina e registro no conselho de classe profissional

Prefeitura de Jaraguá do Sul (SC)

Inscrições : até 26 de abril, no site do Instituto Tupy . Taxa de R$ 100.

: até 26 de abril, . Taxa de R$ 100. Data das provas : 25 e 26 de maio

: 25 e 26 de maio Cargo : Médico Clínico Geral, com carga horária semanal de 40 horas

: Médico Clínico Geral, com carga horária semanal de 40 horas Vagas : 1

: 1 Salário : R$ 20.677,55

: R$ 20.677,55 Requisitos: ensino superior completo em Medicina e registro no conselho de classe profissional. Além disso, é preciso ter Carteira Nacional de Habilitação na categoria B.

Prefeitura de Santa Bárbara (MG)

Inscrições : entre 10 de abril e 9 de maio, no site do IBGP Concursos . Taxa de R$ 150.

: entre 10 de abril e 9 de maio, . Taxa de R$ 150. Data provável da prova objetiva : 02 de junho

: 02 de junho Cargo : Médico, com carga horária semanal de 40 horas

: Médico, com carga horária semanal de 40 horas Vagas : 1

: 1 Salário : R$ 20.625,69

: R$ 20.625,69 Requisitos: ensino superior completo em Medicina e registro no conselho de classe profissional

Prefeitura de Muzambinho (MG)

Inscrições : entre 18 de maio e 17 de junho, no site da ABCP . Taxa de R$ 90.

: entre 18 de maio e 17 de junho, . Taxa de R$ 90. Data da prova objetiva : 22 a 23 de junho

: 22 a 23 de junho Cargo : Médico do Programa Saúde da Família (PSF), com carga horária semanal de 40 horas

: Médico do Programa Saúde da Família (PSF), com carga horária semanal de 40 horas Vagas : 5 imediatas (3 ampla concorrência | 1 pessoa com deficiência | 1 pessoa negra ou parda) + CR

: 5 imediatas (3 ampla concorrência | 1 pessoa com deficiência | 1 pessoa negra ou parda) + CR Salário : R$ 20.175,68

: R$ 20.175,68 Requisitos: ensino superior completo em Medicina e registro no conselho de classe profissional