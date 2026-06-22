Fiscalizações da Sefa apreendem carga de cerveja e 10 mil litros de gasolina no Sudeste do Pará

A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) apreendeu cargas de cerveja e combustível durante fiscalizações realizadas em postos fiscais do Sudeste do Pará. As operações resultaram na cobrança de impostos e multas que somam mais de R$ 104 mil.

No último sábado (20), fiscais de receitas estaduais lotados no posto fiscal de São Geraldo do Araguaia apreenderam 7.432 caixas de cerveja, totalizando 89.184 unidades entre latas e garrafas. A carga, avaliada em R$ 290,9 mil, saiu de Maceió (AL) com destino a Manaus (AM) e transitava pelo território paraense.

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De acordo com a Sefa, durante consulta ao Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços (Sintegra), foi constatado que a empresa destinatária estava com a inscrição estadual suspensa na data da operação. Em razão da irregularidade, foi lavrado um Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 73.320,87, referente à cobrança de imposto e multa. Segundo o coordenador da unidade fazendária, Cicinato Oliveira, esta foi a segunda apreensão de carga com características semelhantes registrada em uma semana.

Já na sexta-feira (19), fiscais da Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito do Araguaia, localizada na rodovia PA-447, em Conceição do Araguaia, apreenderam 10 mil litros de gasolina transportados em um caminhão-tanque.

Ainda conforme a Sefa, o veículo tentou passar pela fiscalização sem realizar a parada obrigatória e foi interceptado por uma viatura da unidade fazendária com apoio da Polícia Militar. Ao ser abordado, o motorista informou que o caminhão estava vazio. No entanto, durante a inspeção, os fiscais constataram que o tanque transportava combustível.

A carga, avaliada em R$ 60 mil, tinha origem em Couto Magalhães, no Tocantins, e destino ao município de Conceição do Araguaia. Foram emitidos dois Termos de Apreensão e Depósito, um por embargo à ação fiscal e outro por transporte de mercadoria sem documentação fiscal, totalizando R$ 31.270,00. Após o recolhimento dos valores, a mercadoria foi liberada.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia