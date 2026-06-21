Arrastão do Pavulagem agita Belém no 2º dia de cortejo

O segundo dia de Arrastão do Pavulagem 2026 ocorreu nesse domingo (21) e agitou as ruas de Belém do Pará. Com cerca de 1,2 mil brincantes no Batalhão da Estrela, a programação iniciou às 9h na Praça da República e seguiu, por volta das 10h, à Praça Waldemar Henrique. Em 2026, a edição junina do festejo tem como tema "Bandeira da Guarnição".

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Durante o cortejo, o Boi Pavulagem – chamado carinhosamente de Boizinho Azul – animou o Batalhão da Estrela e alegrou quem assistia. Brincantes e espectadores reagiam com gritos, risadas e mãos erguidas a cada movimento do grande símbolo do Arraial do Pavulagem, grupo musical criado na capital paraense. Entre chapéus de palha decorados com fitas coloridas, as lantejoulas usadas na decoração do boi reluziam com o sol.

O ex-governador Helder Barbalho e a governadora Hana Ghassan participaram do cortejo (Igor Mota / O Liberal)

O ex-governador Helder Barbalho governadora do Pará, Hana Ghassan, marcaram presença no segundo dia de arrastão. Para ela, participar do festejo é emocionante: “Mais que uma festa, é a nossa identidade, é a tradição, é a união do povo paraense.” O Arraial do Pavulagem é parte da cultura do estado desde 1986 e, após 31 anos de fundação, tornou-se Patrimônio Cultural de Belém, por meio da Lei Municipal nº 9.305/2017 — além de Patrimônio Cultural do Estado do Pará (Lei Estadual nº 9.108/2020) e Manifestação da Cultura Nacional (Lei Federal nº 14.961/2024).

“Me sinto muito honrada em participar desse que é um movimento cultural legítimo do nosso estado, que mostra muito da nossa identidade. A gente fica muito orgulhoso em estar aqui junto”, ressaltou a governadora. Durante os cortejos do Arrastão do Pavulagem, difrentes ritmos musicais são entoados e dançados, como o carimbó, siriá, lundu, samba de cacete, xote marajoara e retumbão.

Valorização da cultura amazônica

Nesse ano, o tema dos Arrastões do Pavulagem é "Bandeira da Guarnição" que, segundo a organização do evento, simboliza duas dimensões: a força que guia e protege a humanidade e o zelo por saberes e fazeres da Amazônia. A valorização pela cultura local é sempre destaque nas programações do grupo, que mantém o Instituto Arraial do Pavulagem baseado em alegria, segurança, acolhimento, convivência e cuidado coletivo.

“Quando falamos em Bandeira de Guarnição, também falamos sobre responsabilidade compartilhada. É um convite para cuidar das pessoas, das tradições e dos conhecimentos que atravessam gerações e mantêm viva a cultura popular”, afirmou o músico e cofundador do arraial Ronaldo Silva.

Os arratões iniciaram no dia 14 de junho e seguem até o dia 5 de julho, sempre aos domingos. A expectativa é que 35 mil pessoas prestigiem a programação. “Os Arrastões são um espaço de encontro entre diferentes gerações. É uma festa construída coletivamente, que pertence à cidade e que continua mobilizando milhares de pessoas porque fala de pertencimento, memória e identidade”, falou o músico e cofundador do Arraial do Pavulagem Júnior Soares.

Orgulho dos brincantes

Rosana Dias, membro da dança do Batalhão da Estrela, começou a participação no Arrastão do Pavulagem por influência do neto, que atua no mesmo grupo. “Eu comecei a assistir, a acompanhar no meio do povo”, lembra a dançarina, que atualmente está no terceiro ano de cortejo. Sobre o que significa de ser parte da festa, Rosana é clara: “Não tem como, não dá para descrever esse sentimento. É muita emoção, não tem como descrever. É uma sensação sem explicação.”

Rosana Dias dança no Batalhão da Estrela (Igor Mota / O Liberal)

A porta-estandarte Thais Sauma está há cinco anos no time de brincantes e desde 2025 é porta-estandarte. “Eu estou trazendo o estandarte de São Marçal e é sempre uma emoção, nenhum arrastão é igual. É uma alegria muito grande para todos nós”, contou.

Thais Sauma é porta-estandarte no Batalhão da Estrela (Igor Mota / O Liberal)

Thais tem a participação do Batalhão da Estrela como a realização de um sonho da adolescência. “Eu fui mãe muito jovem e aí, por muito tempo, eu me dediquei a essa tarefa. Quando a minha filha cresceu, eu disse que ia realizar o meu grande sonho”, lembrou. Ainda durante a pandemia de covid-19, em 2021 e com programação diferente do habitual, a porta-estandarte conseguiu iniciar a caminhada cheia de música e cor ao lado do Boi Pavulagem.

Participantes se encantam com a festa

Pela primeira vez, Jaqueline Borges, de 30 anos, prestigiou o arrastão de perto. Ao lado de familiares, ela destacou a novidade que é viver o festejo. “É algo diferente, é tudo muito bonito, muito alegre. Vim acompanhada dos meus primos e da minha filha. Está sendo muito novo, muito bom”, falou. Sobre participar do próximo domingo, Jaqueline disse que há expectativas: “Quem sabe a gente não está aqui de novo?!”

O soldador naval Jonathan Monteiro foi ao segundo domingo de Arrastão do Pavulagem com a companheira, a esteticista Aryane Alencar. Participante do festejo há cerca de 10 anos, ele não perde um dia de programação. “Todo domingo venho, aí eu conheci ela que também gosta”, disse se referindo a Aryane.

Aryane Alencar e Jonathan Monteiro participam do festejo anualmente (Igor Mota / O Liberal)

“Todo ano que a gente vem, eu e ela, e a experiência de cada vez é diferente da anterior. Sempre é uma experiência nova com os arrastões, vários turistas e o povo paraense presente com toda nossa característica: coloridos, com o chapéu de palha, sandalinha, bebendo uma cerveja e tudo que é bom”, contou.

A festa continua

O Arrastão do Pavulagem continua no próximo domingo, dia 28 de junho. Assim como nos demais dias de cortejo, a programação inicia às 9h, com concentração na Praça da República, e, às 10h, segue rumo à Praça Waldemar Henrique, passando pelo Theatro da Paz, a avenida Presidente Vargas e a rua Municipalidade. O festejo é totalmente gratuito e aberto ao público de todas as idades.