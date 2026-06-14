Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Arraial do Pavulagem: 1º arrastão de 2026 reúne milhares de brincantes no centro de Belém

Batalhão da Estrela se concentrou em frente ao Theatro da Paz para a tradicional aparição do Boi Pavulagem, que marcou o início dos cortejos deste ano

Amanda Martins
fonte

Brincantes do Arrastão do Pavulagem (Foto: Igor Mota | O Liberal)

As ruas do centro de Belém foram tomadas na manhã deste domingo (14) pelo primeiro Arrastão do Pavulagem de 2026. Reconhecida como Patrimônio Cultural de Belém, do Pará e Manifestação da Cultura Nacional, a celebração reuniu milhares de pessoas para acompanhar o início da temporada de cortejos promovida pelo Instituto Arraial do Pavulagem.

A programação começou por volta das 9h, com a concentração do Batalhão da Estrela em frente ao Theatro da Paz, na Praça da República. Antes da saída do cortejo, o público acompanhou a tradicional aparição do Boi Pavulagem na varanda do teatro, momento realizado exclusivamente no primeiro Arrastão do ano e que marca a apresentação pública do boi para a temporada.

1º Arrastão do Pavulagem 2026

Após a aparição do Boi Pavulagem, os brincantes seguiram em cortejo pela Avenida Presidente Vargas em direção à Praça Waldemar Henrique. Vestidos com as tradicionais camisetas azuis, saias brancas, chapéus de palha e fitas coloridas, os brincantes acompanharam os cortejos dos bois, dos cavalinhos e dos personagens que marcam a identidade do movimento. 

Agenda de arrastões

Com o tema “Bandeira de Guarnição”, cada Arrastão do Pavulagem de 2026 deve reunir cerca de 35 mil pessoas, segundo a estimativa prévia da organização. A diversão conta com 1.200 integrantes do Batalhão da Estrela e terá novas edições nos dias 21 e 28 de junho e 5 de julho.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

NAS RUAS DE BELÉM

Primeiro Arrastão do Pavulagem 2026 destaca histórias de quem faz o cortejo acontecer

Concentração começa às 9h, na Praça da República, e reúne veteranos e novos integrantes do Batalhão da Estrela neste domingo (14)

14.06.26 8h00

FESTA

'Rebobina a Bordo' une clássicos do flashback e pôr do sol na Baía do Guajará

O evento promete uma verdadeira viagem no tempo com os maiores sucessos das décadas de 70, 80, 90 e 2000, unindo a nostalgia das pistas ao cenário inesquecível natural

13.06.26 17h00

TEATRO

Clássico infantil se reinventa no São João em ‘A Gata Borralheira Entre Santos e Galinhas’

A releitura de Cinderela transporta a história para um sítio marajoara, unindo elementos do sagrado e do popular, com elenco de jovens atores e direção de Kesynho Houston

13.06.26 9h00

SUCESO

Parárraiá encerra 3ª edição com estreia do Brasil na Copa e maratona de shows gratuitos

Com expectativa de recorde de público e palco monumental de 500 m² de LED, festival se despede neste sábado (13) com apresentações de Viviane Batidão, Wesley Safadão, Leonardo, Thiago Costa e a aparelhagem Super Pop.

13.06.26 9h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

EITA!

Bomba! Léo Dias se irrita com seleção e promete revelar 'fofocas' de jogadores após empate do Brasil

Jornalista do universo das celebridades insinuou divulgar detalhes sobre a vida pessoal de atletas brasileiros em caso de resultado negativo; Brasil empatou com Marrocos

13.06.26 21h36

PULOU A CERCA

Jogador Thiago Silva teria pagado curso de medicina para amante, diz internauta

A informação surgiu após uma briga da esposa do jogador com Felipe Neto

10.12.22 14h57

SÃO JOÃO NA AMAZÔNIA

Parárraiá encerra com shows de Wesley Safadão, Leonardo e telão do jogo do Brasil na Copa

O festival gratuito ocorreu em dois finais de semanas seguidos no estacionamento do Mangueirão

14.06.26 8h53

LUTO

Morre 'Vovô Anésio', idoso de 88 anos que viralizou nas redes ao mostrar rotina com neto

A família também divulgou informações das despedidas

13.06.26 12h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda