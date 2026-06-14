Arraial do Pavulagem: 1º arrastão de 2026 reúne milhares de brincantes no centro de Belém

As ruas do centro de Belém foram tomadas na manhã deste domingo (14) pelo primeiro Arrastão do Pavulagem de 2026. Reconhecida como Patrimônio Cultural de Belém, do Pará e Manifestação da Cultura Nacional, a celebração reuniu milhares de pessoas para acompanhar o início da temporada de cortejos promovida pelo Instituto Arraial do Pavulagem.

A programação começou por volta das 9h, com a concentração do Batalhão da Estrela em frente ao Theatro da Paz, na Praça da República. Antes da saída do cortejo, o público acompanhou a tradicional aparição do Boi Pavulagem na varanda do teatro, momento realizado exclusivamente no primeiro Arrastão do ano e que marca a apresentação pública do boi para a temporada.

1º Arrastão do Pavulagem 2026 Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal

Após a aparição do Boi Pavulagem, os brincantes seguiram em cortejo pela Avenida Presidente Vargas em direção à Praça Waldemar Henrique. Vestidos com as tradicionais camisetas azuis, saias brancas, chapéus de palha e fitas coloridas, os brincantes acompanharam os cortejos dos bois, dos cavalinhos e dos personagens que marcam a identidade do movimento.

Agenda de arrastões

Com o tema “Bandeira de Guarnição”, cada Arrastão do Pavulagem de 2026 deve reunir cerca de 35 mil pessoas, segundo a estimativa prévia da organização. A diversão conta com 1.200 integrantes do Batalhão da Estrela e terá novas edições nos dias 21 e 28 de junho e 5 de julho.