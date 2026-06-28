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Procissão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro leva 5 mil fiéis às ruas de Belém

A Procissão Luminosa ocorreu nesse sábado (27), no bairro do Telégrafo, e abriu o Ano Jubilar, que celebra os 80 anos da missão redentorista na capital paraense

Lívia Ximenes
fonte

Procissão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro ocorreu nesse sábado (27), em Belém (João Paulo Ribeiro)

A Procissão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, chamada de Procissão Luminosa, ocorreu no último sábado (27), em Belém, e levou cerca de 5 mil fiéis às ruas. Nesse ano, o festejo tem como tema “Casa de Maria, morada de Deus e lar de irmãos”. No bairro do Telégrafo, o cortejo aconteceu com boa adesão de paroquianos e devotos, segundo o padre Cleidivan Brito, pároco. O público saiu da paróquia às 20h e percorreu oito ruas, voltando à igreja.

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“Tudo transcorreu na mais absoluta paz, em segurança, e ainda tivemos a lua por companhia durante toda a procissão, graças a Deus”, disse o pároco. O padre ressaltou dois destaques em 2026: o jantar da festividade, realizado no dia 6 de junho e com cerca de 1,2 mil participantes, e a participação de professores na liturgia em uma noite de novena. Às terças-feiras, diversas igrejas prestam homenagens à Santa.

image Devotos participaram do festejo que abriu o Ano Jubilar (João Paulo Ribeiro)

De acordo com o padre Cleidivan, a procissão desse ano se diferencia das demais pela abertura do Ano Jubilar, que celebra os 80 anos da missão redentorista na capital paraense. “Os nossos missionários redentoristas, padres e irmãos da Congregação do Santíssimo Redentor, fundada por Santo Afonso, chegaram a Belém em 1947, trazendo a devoção a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e instituindo, no mesmo ano, a novena perpétua, que é celebrada na terça-feira”, explica.

A Procissão Luminosa saiu da paróquia, na avenida Arthur Bernardes, e percorreu a avenida Pedro Álvares Cabral, travessa Djalma Dutra, rua do Una, travessa Coronel Luiz Bentes, rua Frederico Schenneider, travessa Rosa Moreira, avenida Senador Lemos e passagem das Flores até a igreja. Os fiéis participaram do cortejo com velas, fazendo orações e entoando cânticos. A festividade iniciou no dia 18 de junho e, durante o encerramento nesse sábado (27), devotos participaram de novenas às 6h30, 8h30, 11h30, e 18h30 e Missa Solene às 7h, 9h, 12h e às 19h. A celebração de meio-dia foi presidida por Dom Paulo Andreolli, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém.

image Cerca de 5 mil fiéis foram às ruas na Procissão Luminosa (João Paulo Ribeiro)

“É sempre excelente [participar]. O sentimento é de muita gratidão a Deus, porque a gente se doa e todo mundo tem o mesmo sentimento aqui. Todo mundo se doa para essa festividade, trabalha, e a sensação que a gente fica é sempre de muita gratidão, porque é um privilégio”, comenta o pároco. Para 2027, as expectativas estão baseadas no bom andamento do festejo nesse ano.

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Belém
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