Procissão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro leva 5 mil fiéis às ruas de Belém

A Procissão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, chamada de Procissão Luminosa, ocorreu no último sábado (27), em Belém, e levou cerca de 5 mil fiéis às ruas. Nesse ano, o festejo tem como tema “Casa de Maria, morada de Deus e lar de irmãos”. No bairro do Telégrafo, o cortejo aconteceu com boa adesão de paroquianos e devotos, segundo o padre Cleidivan Brito, pároco. O público saiu da paróquia às 20h e percorreu oito ruas, voltando à igreja.

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“Tudo transcorreu na mais absoluta paz, em segurança, e ainda tivemos a lua por companhia durante toda a procissão, graças a Deus”, disse o pároco. O padre ressaltou dois destaques em 2026: o jantar da festividade, realizado no dia 6 de junho e com cerca de 1,2 mil participantes, e a participação de professores na liturgia em uma noite de novena. Às terças-feiras, diversas igrejas prestam homenagens à Santa.

Devotos participaram do festejo que abriu o Ano Jubilar (João Paulo Ribeiro)

De acordo com o padre Cleidivan, a procissão desse ano se diferencia das demais pela abertura do Ano Jubilar, que celebra os 80 anos da missão redentorista na capital paraense. “Os nossos missionários redentoristas, padres e irmãos da Congregação do Santíssimo Redentor, fundada por Santo Afonso, chegaram a Belém em 1947, trazendo a devoção a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e instituindo, no mesmo ano, a novena perpétua, que é celebrada na terça-feira”, explica.

A Procissão Luminosa saiu da paróquia, na avenida Arthur Bernardes, e percorreu a avenida Pedro Álvares Cabral, travessa Djalma Dutra, rua do Una, travessa Coronel Luiz Bentes, rua Frederico Schenneider, travessa Rosa Moreira, avenida Senador Lemos e passagem das Flores até a igreja. Os fiéis participaram do cortejo com velas, fazendo orações e entoando cânticos. A festividade iniciou no dia 18 de junho e, durante o encerramento nesse sábado (27), devotos participaram de novenas às 6h30, 8h30, 11h30, e 18h30 e Missa Solene às 7h, 9h, 12h e às 19h. A celebração de meio-dia foi presidida por Dom Paulo Andreolli, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém.

Cerca de 5 mil fiéis foram às ruas na Procissão Luminosa (João Paulo Ribeiro)

“É sempre excelente [participar]. O sentimento é de muita gratidão a Deus, porque a gente se doa e todo mundo tem o mesmo sentimento aqui. Todo mundo se doa para essa festividade, trabalha, e a sensação que a gente fica é sempre de muita gratidão, porque é um privilégio”, comenta o pároco. Para 2027, as expectativas estão baseadas no bom andamento do festejo nesse ano.