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Tapetes de serragem em Belém: procissão de Corpus Christi percorre ruas históricas da capital

A programação teve início às 8h, com missa na Catedral Metropolitana de Belém, presidida pelo arcebispo metropolitano, Dom Julio Endi Akamine

Maiza Santos
fonte

Procissão de Corpus Christi na Cidade Velha, em Belém (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

Centenas de fiéis participaram, na manhã desta quinta-feira (4), da tradicional procissão de Corpus Christi pelas ruas do centro histórico de Belém. A celebração, considerada uma das mais importantes do calendário litúrgico da Igreja Católica, foi marcada por momentos de oração, devoção e homenagens à Eucaristia. Ao longo do percurso, o Santíssimo Sacramento foi conduzido em cortejo pelas vias da Cidade Velha, acompanhado por religiosos, ministros, coroinhas e centenas de fiéis.

A programação teve início às 8h, com missa na Catedral Metropolitana de Belém, presidida pelo arcebispo metropolitano, Dom Julio Endi Akamine. Após a celebração, os participantes seguiram em procissão pelas ruas do centro histórico. As imagens registraram o momento em que o ostensório com a hóstia consagrada deixou a Catedral e percorreu diferentes trechos da cidade, passando por ruas estreitas cercadas por construções históricas e pelo casario que marca a paisagem da capital paraense.

Missa de Corpus Christi na Catedral Metropolitana, em Belém

Tapetes de serragem

Durante o trajeto, os fiéis acompanharam a passagem do Santíssimo sob um pálio ornamentado em vermelho e dourado. Também chamaram atenção os tapetes confeccionados especialmente para a celebração, com desenhos religiosos que retratavam símbolos da Eucaristia, cálices, cruzes, espigas de trigo, cachos de uva, pombas e imagens ligadas à tradição cristã. As obras coloridas tomaram parte das ruas próximas à Catedral, formando um caminho de fé para a passagem da procissão.

A caminhada foi marcada por cânticos, orações e demonstrações de devoção dos participantes. Famílias inteiras, idosos, jovens e integrantes de diversas pastorais acompanharam o cortejo religioso, muitos registrando o momento com celulares e câmeras. Em alguns pontos do percurso, a multidão ocupou completamente as vias, reforçando o caráter comunitário da celebração.

Procissão de Corpus Christi na Cidade Velha, em Belém

Família reunida

O missionário Roberto Basile, de 44 anos, participou da celebração acompanhado da esposa e dos dois filhos. Presente todos os anos na programação de Corpus Christi, ele destacou que o momento representa uma oportunidade de reunir a família em torno da fé e da devoção à Eucaristia.

image Missionário Roberto Basile e família (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

Para Roberto, estar na procissão ao lado dos familiares é uma forma de fortalecer os laços espirituais e colocar a família sob a proteção de Cristo. “É uma alegria, porque é colocar nossa família aos pés de Jesus, Jesus Eucarístico, seu corpo santo.”.

Ele também afirmou que costuma participar das demais programações promovidas pela Igreja e ressaltou a importância da celebração como um momento de encontro entre os fiéis. Segundo ele, a grande presença de pessoas demonstra a força da fé católica e da espiritualidade compartilhada pela comunidade.

Ao observar a multidão reunida nas ruas do centro histórico de Belém, Roberto definiu a procissão como uma expressão coletiva de valores que vão além da vida cotidiana. “É uma manifestação de fé e esperança, de paz também. Saber que todo mundo tem um princípio e propósito do além do que não é para esse mundo.”.

Emoção

A emoção marcou a participação da aposentada Maria da Conceição Piquereu, de 80 anos, que acompanhou a passagem da procissão das proximidades da Catedral Metropolitana. Com lágrimas nos olhos, ela se emocionou ao rever o cortejo religioso, tradição que acompanhou durante boa parte da vida. Atualmente, devido às dificuldades de locomoção, Maria já não consegue percorrer o trajeto, mas faz questão de estar presente para assistir à passagem do Santíssimo Sacramento.

image Aposentada Maria da Conceição Piquereu (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

Ao lado dela estava a cuidadora Solange Tavares, que a acompanha há cerca de três anos. Segundo Solange, mesmo sem conseguir participar da caminhada como fazia antigamente, Maria mantém a devoção e aguarda todos os anos a celebração de Corpus Christi para acompanhar o momento de fé. A cuidadora destacou que assistir à procissão é uma experiência especial e carregada de significado religioso para ambas. “É muito gratificante, muito bonito.”.

A Solenidade

A Solenidade de Corpus Christi é celebrada sempre na quinta-feira seguinte ao Domingo da Santíssima Trindade e tem como principal objetivo reafirmar a crença da Igreja Católica na presença real de Cristo na Eucaristia. A data também é tradicionalmente marcada pela confecção de tapetes decorativos produzidos por comunidades católicas para a passagem da procissão. Na Arquidiocese de Belém, são realizadas celebrações com missa e procissão nas paróquias em Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Bárbara.  

Dom Julio Endi Akamine explicou que a procissão de Corpus Christi é uma forma de a Igreja manifestar publicamente a fé na presença de Cristo na Eucaristia. Segundo ele, embora a instituição da Eucaristia seja celebrada na Quinta-Feira Santa, a proximidade com a Sexta-Feira da Paixão impede que toda a alegria da celebração seja expressa naquele momento. Por isso, a Igreja reservou uma data específica para destacar esse mistério da fé e reafirmar a união dos cristãos com Cristo.

“A igreja instituiu, escolheu uma data específica para que a gente possa também manifestar publicamente essa nossa fé no Cristo presente na Eucaristia e de que nós somos o corpo de Cristo”, afirmou.

O arcebispo ressaltou ainda que o centro da solenidade não são os tradicionais tapetes decorativos, mas a presença real de Jesus Cristo na Eucaristia, representada pelo pão e vinho consagrados. Segundo ele, os tapetes existem como uma homenagem ao Santíssimo Sacramento e ajudam a expressar a devoção dos fiéis. “Às vezes as pessoas levam em conta somente o tapete. Mas o tapete está em função, exatamente, da honra que nós queremos prestar a Cristo que está presente”, destacou. 

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