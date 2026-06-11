Círio 2026: romarias têm novas mudanças em datas e horários; veja quais

Algumas das procissões oficiais do Círio 2026 passaram por novas alterações de datas e horários para ajustar a programação oficial da festividade religiosa em Belém. A divulgação, realizada nesta quinta (11) pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), redefine o calendário da Ciclo Romaria, Romaria dos Corredores e Romaria da Acessibilidade. O objetivo da coordenação é aprimorar a logística, garantir o conforto e reforçar a segurança dos devotos durante as celebrações.

A antecipação da Procissão da Festa para um sábado, em vez do tradicional domingo, é a única alteração anunciada em janeiro que permanece.

Ciclo Romaria e Romaria dos Corredores

A Ciclo Romaria, que tradicionalmente ocorre no sábado seguinte ao Círio, assim permanece e será realizada no dia 17 de outubro, às 8h. Em alteração anunciada anteriormente em janeiro, a procissão havia sido transferida para o segundo domingo posterior à grande caminhada (24 de outubro), mas a decisão foi revertida.

A Romaria dos Corredores também volta ao seu dia original (dois sábados posteriores ao Círio) e será realizada no dia 24 de outubro, às 6h. A mudança desfaz o cronograma anunciado em janeiro, que previa o evento para o dia 17. A única novidade da Romaria dos Corredores em relação ao ano passado é o horário de largada, que passou de 5h30 para as 6h.

A Romaria da Acessibilidade seguiu o mesmo fluxo de retorno ao calendário antigo e foi remarcada para o dia 24 de outubro, às 8h, cancelando a ida para o dia 17 que havia sido anunciada anteriormente.

Entenda por que a Procissão da Festa mudou de dia

Já a Procissão da Festa teve a mudança anunciada em janeiro mantida pela organização: o evento saiu do último domingo do mês para o sábado (24 de outubro), às 16h.

A mudança foi motivada para evitar a coincidência com o calendário eleitoral, já que o domingo seguinte corresponderá ao segundo turno das eleições gerais de 2026.

Confira quais procissões continuam sem alteração no calendário

As grandes e tradicionais procissões do Círio 2026 não sofreram modificações estruturais. A Trasladação e o Círio permanecem confirmados para os dias 10 e 11 de outubro, respectivamente. As romarias anteriores (Traslado dos Carros, Traslado para Ananindeua e Marituba, Rodoviária, Fluvial e Moto Romaria) também permanecem nos seus respectivos dias e horários.

A Romaria da Juventude está confirmada para o sábado (17 de outubro), às 16h, com saída da paróquia de Santa Cruz, na avenida Almirante Barroso.

A Romaria das Crianças segue agendada para o domingo (18 de outubro), com saída às 8h.

O encerramento oficial da quadra nazarena ocorrerá no dia 26 de outubro, com a realização do Recírio, marcado para as 8h.

As adequações foram definidas após um processo de avaliação da DFN.

"As alterações em algumas datas e horários das romarias foram definidas após um processo de avaliação e planejamento realizado pela Diretoria da Festa de Nazaré. É importante destacar que o Círio e Trasladação, assim como as demais romarias permanecem nos mesmos dias", declarou o coordenador do Círio 2026, Antônio Sousa.

Calendário oficial atualizado do Círio 2026

07 de outubro (quarta) – Traslado dos Carros (20h)

– Traslado dos Carros (20h) 09 de outubro (sexta) – Traslado para Ananindeua e Marituba (8h)

– Traslado para Ananindeua e Marituba (8h) 10 de outubro (sábado) – Romarias Rodoviária (5h30), Fluvial (9h), Motorromaria (11h30) e Trasladação (17h30)

– Romarias Rodoviária (5h30), Fluvial (9h), Motorromaria (11h30) e Trasladação (17h30) 11 de outubro (domingo) – Círio (7h)

– Círio (7h) 17 de outubro (sábado) – Cicloromaria (8h) e Romaria da Juventude (16h)

– Cicloromaria (8h) e Romaria da Juventude (16h) 18 de outubro (domingo) – Romaria das Crianças (8h)

– Romaria das Crianças (8h) 24 de outubro (sábado) – Romaria dos Corredores (6h), Romaria da Acessibilidade (8h) e Procissão da Festa (16h)

– Romaria dos Corredores (6h), Romaria da Acessibilidade (8h) e Procissão da Festa (16h) 26 de outubro (segunda) – Recírio (8h)