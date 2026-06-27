Jogo Brasil x Japão: veja o que abre e fecha em Belém na segunda-feira (29)

O jogo do Brasil contra o Japão, válido pela 2ª fase (16 avos de final) da Copa do Mundo da Fifa 2026, vai alterar o funcionamento de órgãos públicos, bancos, shoppings e espaços de lazer na Grande Belém nesta segunda-feira (29). A partida começará às 14h. Por conta disso, a administração pública e o setor privado adotaram esquemas diferenciados para liberar servidores e funcionários.

Na esfera municipal, a Prefeitura de Belém decretou ponto facultativo por meio do Decreto nº 114.498/2025, publicado no Diário Oficial do Município em 25 de junho de 2026.

Já no âmbito estadual, amparado pelo Decreto nº 36.660, o expediente nos órgãos do Poder Executivo vai até as 11h. Serviços essenciais de urgência e emergência nas áreas de saúde e segurança manterão escalas normais de plantão ininterrupto.

Bancos, Estações Cidadania e supermercados

As agências bancárias da capital abrirão às 9h e encerrarão o atendimento presencial ao público às 12h, duas horas antes do início do confronto da Seleção Brasileira.

Nas Estações Cidadania instaladas em Belém, Ananindeua e em municípios do interior, as atividades também serão encerradas às 11h nesta segunda-feira (29), retornando na terça-feira (30).

De acordo com a Associação Paraense de Supermercados (Aspas), os supermercados operam normalmente, com horários de abertura e fechamento definidos individualmente por cada rede.

Shoppings terão fechamento temporário durante a partida

Os shoppings centers da Região Metropolitana de Belém organizaram cronogramas específicos para lojistas e praças de alimentação, incluindo a transmissão ao vivo do jogo em telões. Estabelecimentos como o Boulevard Shopping e o Castanheira Shopping fecham as portas das lojas uma hora antes do início do jogo.

Centros como o Shopping Bosque Grão-Pará, Shopping Pátio Belém e Shopping Metrópole interrompem o funcionamento de quiosques e lojas entre 13h e 13h30, reabrindo de 30 minutos a uma hora após o confronto.

Serviços de saúde de urgência continuam abertos; espaços de lazer fecham

Hospitais municipais, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de urgência em distritos e bairros como Icoaraci, Jurunas, Tapanã, Outeiro, Cotijuba, Baía do Sol e Carananduba manterão o atendimento normal.

Setores administrativos da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) fecham para o público externo.

No setor de turismo e lazer, o Parque Estadual do Utinga e o Mangal das Garças fecham nesta segunda-feira (29), enquanto a Estação das Docas funciona das 10h até a meia-noite.

Guia do abre e fecha em Belém: segunda, 29/06

Serviços municipais

Solar da Beira : abre das 8h às 11h

: abre das 8h às 11h Mercado de São Brás : funciona das 10h às 1h

: funciona das 10h às 1h Hospital Veterinário : mantém o horário normal, das 7h às 19h

: mantém o horário normal, das 7h às 19h Restaurante Popular : atendimento normal, das 11h às 15h

: atendimento normal, das 11h às 15h Espaço Acolher : funcionamento normal, das 19h às 7h

: funcionamento normal, das 19h às 7h Ecoponto : funciona das 8h às 11h

: funciona das 8h às 11h Cemitérios e setor administrativo : atuam em regime de plantão até as 12h

: atuam em regime de plantão até as 12h Fechados durante todo o dia: Bosque Rodrigues Alves, Mabe, Biblioteca Avertano Rocha, Cras, Creas, Palacete Bolonha, Hub do Pix, trailers e clínica veterinária municipal

Shoppings

Bosque Grão-Pará : lojas das 10h às 13h30 (reabertura obrigatória 30 minutos pós-jogo); alimentação e lazer abrem às 10h (facultativo no jogo)

: lojas das 10h às 13h30 (reabertura obrigatória 30 minutos pós-jogo); alimentação e lazer abrem às 10h (facultativo no jogo) Boulevard : lojas fecham uma hora antes e reabrem uma hora após o jogo; praça de alimentação das 10h às 22h; restaurantes das 12h às 23h

: lojas fecham uma hora antes e reabrem uma hora após o jogo; praça de alimentação das 10h às 22h; restaurantes das 12h às 23h Pátio Belém : lojas das 10h às 13h30 (fechamento facultativo, reabre 30 minutos pós-jogo); alimentação e restaurantes das 10h às 22h com transmissão

: lojas das 10h às 13h30 (fechamento facultativo, reabre 30 minutos pós-jogo); alimentação e restaurantes das 10h às 22h com transmissão Castanheira : lojas fecham às 13h e reabrem uma hora após o encerramento do jogo; telão na praça de alimentação

: lojas fecham às 13h e reabrem uma hora após o encerramento do jogo; telão na praça de alimentação Metrópole Ananindeua: lojas das 10h às 13h (reabertura 30 minutos pós-jogo); alimentação e restaurantes das 10h às 22h com exibição da partida