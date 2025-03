Missa no Grupo Liberal: 4º domingo da quaresma marca a compreensão de Deus 

No quarto domingo da quaresma, o padre Claudio Pighin, diretor da Escola de Comunicação Papa Francisco, presidiu a Santa Missa na sede do Grupo Liberal, no bairro do Marco, no final da manhã deste domingo (30).

Na homilia, o sacerdote destaca que a palavra enriquece a compreensão de Deus. Ele acrescenta que Deus não quer escravos, quer que todos tenham a dignidade de filhos. “O nosso Deus não exclui ninguém, ele faz de tudo para acolher as pessoas. Os seguidores de Jesus não podem alimentar rivalidade entre si”, destaca o padre Claudio.

Para a homilia, foi usada a parábola dos filhos que recebem a herança do pai e que mostram a dificuldade de entender o amor do pai. “ Ao mesmo tempo, o pai ama sempre os filhos do jeito que são. O filho mais novo pegou a herança e esbanjou uma vida desenfreada. Depois de gastar tudo, o pai acolheu o filho. Deus aguarda o filho”, explica o padre.

Por isso, o sacerdote reforça que Deus não quer escravos, ele quer a felicidade dos filhos.

O projeto é de grande importância à empresa, pois é um momento de unir não só os funcionários, mas também a comunidade. A intenção é reforçar e lembrar da importância de Deus na vida de todos.A Missa no Grupo Liberal é celebrada aos domingos, às 11h, com entrada aberta ao público.