Beber na véspera e dirigir no dia seguinte: o teste do bafômetro pode acusar embriaguez?

Com a proximidade do Carnaval, muitos motoristas têm uma dúvida comum: é possível ser pego no teste do bafômetro ao dirigir na manhã seguinte à ingestão de bebida alcoólica? Existe um tempo seguro entre beber e pegar a estrada?

A pedido da Redação Integrada de O Liberal, o inspetor Marcelino Campelo, chefe do Núcleo de Segurança Aviária da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Pará, esclarece essas questões e alerta para os riscos de dirigir após o consumo de álcool, mesmo que tenha sido na noite anterior.

Segundo o inspetor, a permanência do álcool no organismo varia de acordo com fatores individuais, como quantidade ingerida, metabolismo e descanso. "Uma pessoa que bebeu até as 22h e dormiu até as 6h pode acordar com resquícios de álcool no sangue, pois, durante o sono, a circulação é mais lenta, retardando a eliminação da substância", explica Campelo.Um exemplo: a pessoa ingeriu bebida alcoólica até 10 horas da noite. Depois, ela vai dormir para acordar 6 da manhã do dia seguinte. “Essa pessoa dormiu, o coração dela está batendo bem devagar. Ou seja, aquele sangue que estava contaminado por álcool continuou ali”, explicou.

VEJA MAIS:

Por outro lado, se a mesma pessoa realizar uma atividade física intensa na manhã seguinte, como uma corrida, a circulação sanguínea acelera e pode ajudar a eliminar o álcool mais rapidamente. No entanto, ele ressalta que não há garantia de que o teste do bafômetro não dará positivo, pois cada organismo reage de forma diferente.

Na dúvida, não beba se for dirigir

A PRF recomenda que, caso o motorista tenha uma viagem planejada para o dia seguinte, evite qualquer consumo de bebida alcoólica na noite anterior. "Se ele vai dirigir no dia seguinte, o ideal é não beber. Assim, ele garante uma viagem segura e evita o risco de ser pego no bafômetro", reforça o inspetor Campelo.

Essa precaução é fundamental para a segurança viária. Dirigir sob efeito de álcool aumenta o risco de acidentes e pode resultar em penalidades severas, incluindo multa, suspensão da CNH e até prisão em casos mais graves.