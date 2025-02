Infrações por embriaguez ao volante caem quase 50% no Pará em 2024

Dados que mostram uma redução de aproximadamente 46,17% nas infrações relacionadas à direção sob efeito de álcool no Pará foram divulgados pelo Departamento de Trânsito do Estado (Detran). Comparando com o ano de 2023 e o ano de 2024, os registros caíram de 3.435 para 1.849, evidenciando um avanço no combate à alcoolemia nas estradas estaduais.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), dirigir sob influência de álcool é considerado uma infração gravíssima, conforme estabelecido no artigo 165. As consequências incluem a multa de R$ 2.934,70, e a suspensão do direito de dirigir por um período de 12 meses. Em situações onde a concentração de álcool no sangue é igual ou superior a 0,34 mg/L, as penalidades podem ser ainda mais severas.

Fiscalização nas rodovias

O Detran afirmou que tem como prioridade o combate à alcoolemia e realiza constantes fiscalizações nas rodovias. "A prática de dirigir sob a influência de álcool tem sido combatida ao longo do tempo, e, por isso, a penalidade para essa infração é considerada gravíssima e multiplicada por dez", enfatizou o diretor técnico operacional do Detran, Bento Gouveia.

O diretor também destacou a relevância dessas iniciativas, afirmando: "Trabalhamos na fiscalização para garantir mais segurança; esse é nosso principal objetivo".

As operações serão intensificadas ao longo do ano com o intuito de conscientizar os motoristas sobre os perigos da combinação entre álcool e direção. A redução das infrações não apenas contribui para a segurança nas vias, mas também demonstra um aumento na responsabilidade dos condutores.

"O compromisso do Detran em proporcionar um trânsito seguro a todos continua firme. A colaboração da população é muito importante nesse processo para podermos construir um ambiente mais seguro", enfatizou a diretora geral do Detran, Renata Coelho.

Confira medidas de combate à alcoolemia

Para garantir a segurança nas estradas e evitar as penalidades associadas à condução embriagada, algumas medidas práticas podem ser adotadas:

1. Planejamento antecipado: antes de participar de eventos onde ocorrerá consumo de álcool , planeje como retornará para casa. Considere utilizar transporte público ou serviços de táxi e aplicativos de carona.

2. Escolha um motorista designado: se estiver com amigos, escolha alguém que não irá consumir bebidas alcoólicas durante o evento.

3. Consumo consciente: se decidir beber, faça isso com moderação e intercale bebidas alcoólicas com água ou outras opções não alcoólicas.

4. Educação e conscientização: participe de campanhas educativas sobre os riscos da combinação entre álcool e direção. O Detran realiza diversas iniciativas nesse sentido.