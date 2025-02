'Operação Carnaval 2025' pretende coibir embriaguez ao volante nas rodovias federais do Pará

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está realizando a “Operação Carnaval 2025” nas rodovias federais do Pará até a próxima quinta-feira (6 de março), com o objetivo de coibir a embriaguez ao volante. A fiscalização, iniciada na segunda-feira (24), conta com cerca de 300 agentes distribuídos em pontos estratégicos previamente mapeados pela instituição. Desde o início da operação, já foram registrados sete acidentes, sendo dois graves, um deles fatal. O acidente ocorreu no quilômetro 671 da BR-163, no município de Trairão, sudoeste do Pará.

Além disso, a PRF divulgou nesta quinta-feira (27) um balanço parcial das fiscalizações e infrações registradas até o momento. Ao todo, 1.509 pessoas e 1.336 veículos foram fiscalizados, com a realização de 949 testes de alcoolemia. Também foram flagrados 263 casos de excesso de velocidade e recuperados três veículos com registro de roubo ou furto. Somente nesta quarta-feira (26), mais de 40 motocicletas irregulares foram apreendidas durante uma operação no nordeste do estado.

“O foco principal dessa operação vai estar atrelado à questão da embriaguez ao volante. Em 2024, nós conseguimos registrar uma redução (no número de acidentes) e a intenção aqui, nesse ano de 2005, é que a gente consiga repetir esse saldo negativo nas rodovias federais do Pará”, disse o inspetor Salim Junes, chefe do Núcleo de Comunicação da PRF no Pará.

Ele explicou que historicamente, nesse período do carnaval, as rodovias de todo o país, e com o Pará não é diferente, ficam bastante movimentadas. "E, com esse aumento de fluxo de veículos, a probabilidade de acidentes acontecer e mortes nas nossas rodovias é elevada”, afirmou.

Na manhã desta quinta-feira (27), uma equipe da corporação estava posicionada em um determinado trecho do município de Santa Izabel do Pará. E flagou um motorista conduzindo um veículo sem habilitação. “Durante toda essa operação, a PRF está mobilizando aproximadamente de 250 a 300 policiais rodoviários federais que estarão atuando em escala de revezamento. Esses pontos estratégicos, já foram mapeados pela nossa área de segurança aviária. A gente considera que são pontos críticos, não só pela ocorrência de crimes, mas também por conta da probabilidade de ocorrência de acidentes graves em nossas rodovias”, explicou.

Essa fiscalização é baseada em dados estatísticos e em um trabalho de inteligência para tentar evitar esses acidentes. Nessa fiscalização há o emprego de tecnologia. “Na questão do excesso de velocidade, o radar portátil é uma importante ferramenta para que a gente consiga identificar esses condutores que colocam em risco a segurança aviária e inibir esse tipo de comportamento. A gente sabe que a velocidade é um agravante para qualquer tipo de acidente”, disse o inspetor Salim.

VEJA MAIS:

Inspetor Salim Junes, chefe do Núcleo de Comunicação da PRF no Pará: “O foco principal dessa operação vai estar atrelado à questão da embriaguez ao volante" (Foto: Adriano Nascimento/Especial para O Liberal)

Os agentes também usam drone em alguns trechos de rodovias, exatamente para inibir um segundo comportamento que também é uma grande causa de acidentes nas rodovias - as ultrapassagens indevidas. “Parte do nosso efetivo vai estar dedicada a fazer esse tipo de trabalho aqui na rodovia para identificar essas manobras que colocam em risco de segurança viária”, disse.

Radar portátil ajuda a coibir excesso de velocidade nas rodovias

O inspetor também citou os pontos críticos nas rodovias. Um deles é a BR-36. “É o principal corredor da capital que concentra a maior frota de veículos e isso é natural que seja um ponto crítico. Temos espaços mapeados também em Benevides, Santa Izabel, Castanhal e São Francisco do Pará. Além, claro, da BR-230 (Rodovia Transamazônica), BR-163 (Santarém) e a BR-010, que é conhecida como Belém-Brasília. Um importante corredor logístico onde trafegam veículos de grande porte. A gente sabe que esses veículos, quando se envolvem em acidentes, grande parte deles são acidentes graves e a ideia é exatamente estar presentes na rodovia ostensivamente para que aquele condutor perceba a nossa presença e repense seu comportamento dirigido com responsabilidade durante toda a sua viagem”, afirmou.

Superintendente Executivo da PRF, Alan Rodrigues falou sobre o uso do radar portátil. Ele disse que esse equipamento tem a capacidade de detectar um excesso de velocidade até um quilômetro de distância de onde a equipe está, realizando a fiscalização tanto de equipamento pesado quanto de equipamento leve, e motocicleta também. A maior velocidade já flagrada pelo radar foi de um veículo que, na área urbana da capital, trafegava a 204 km por hora. Isso há alguns anos. Uma velocidade muito alta e que, em caso de acidente, provavelmente terminará em tragédia.

Parte da equipe da PRF que participa da Operação Carnaval 2025 (Foto: Adriano Nascimento/Especial para O Liberal)

O inspetor Marcelino Campelo é chefe do Núcleo de Segurança Aviária da PRF. Ele disse que, em nível nacional, os pontos críticos vão do km 20 ao km 30. No Pará, esse perímetro vai de Benevides até Santa Izabel. E, também, do km 60 até o km 70 da BR-316, de Castanhal até São Francisco do Pará. “Nós fizemos o levantamento dos acidentes que ocorreram nesse trecho e foi verificado que existe uma probabilidade de 50% de ocorrer os acidentes (nesses trechos). O que é que nós fizemos? Nós estamos distribuindo as nossas equipes nesses trechos para que um condutor se sinta pressionado a não cometer a infração, para que também ele possa circular com segurança”, afirmou.

Ao pegar a estrada, e para fazer uma viagem segura, o condutor tem que verificar se o veículo está em condição de trafegar. E, também, verificar se a documentação está em ordem. É importante, ainda, fazer a revisão do veículo - pneus, motor, e checar se há combustível suficiente no veículo. “Ele tem que sair com o tanque compatível com a distância que ele vai percorrer”, disse Marcelino.