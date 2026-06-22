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Chef Raul Lemos participa do Arrastão do Pavulagem durante passagem por Belém: 'Muita onda'

Ele compartilhou o registro em seu perfil do Instagram no último domingo (21)

Amanda Martins
fonte

Chef esteve no Arrastão do Pavulagem no domingo (21) e participou do cortejo no centro histórico (Instagram/ raul_lemos)

O chef e empresário Raul Lemos esteve em Belém, no Pará, no último fim de semana e acompanhou a programação do segundo Arrastão do Pavulagem, realizado no domingo (21). Ao longo do cortejo, ele participou da celebração usando o tradicional chapéu de palha com fitas coloridas, característico da manifestação cultural.

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Em post feito no Instagram, ele compartilhou vários registros dos momentos vivênciados no Arrastão. “Que experiência! Belém é muito onda”, disse Raul em referência à vivência na cidade durante o evento.

Além do cortejo, ele também esteve na apresentação do Arraial do Pavulagem realizada na Praça Waldemar Henrique. O espetáculo contou com participação especial da cantora Luê, filha de Júnior Soares, um dos co-fundadores do grupo.

Nos stories publicados pelo chef, um vídeo registrou o Batalhão da Estrela -  nome dado aos brincantes que acompanham o Arrastão. “Que coisa mais lindeza isso aqui”, comentou. 

No sábado (20), antes da programação principal, Raul Lemos visitou o Mercado de São Brás, onde provou um prato típico com peixe frito acompanhado de açaí. "Melhor jeito de chegar no Pará. Égua!!!”, disse na legenda. 

Raul Lemos ganhou projeção nacional ao participar do MaterChef Brasil,  da qual foi vice-campeão da segunda temporada exibida em 2015. 

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Raul Lemos

cultura

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