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'Não sou o Haaland', brinca Luísa Sonza após eliminação do Brasil

Artista com camisa da seleção brinca sobre semelhança com o jogador norueguês e a performance brasileira no Mundial de 2026

Estadão Conteúdo
fonte

Equipe de Luísa Sonza envia comunicado à imprensa (Reprodução Instagram)

Luísa Sonza publicou uma brincadeira em seu Instagram após a derrota do Brasil para a Noruega na Copa do Mundo 2026, nos Estados Unidos. "Não sou o Haaland", escreveu a cantora usando uma camisa da seleção brasileira. Pouco antes do jogo, ela já havia recriado o vídeo viral em que o atacante norueguês toma um susto ao se deparar com um espelho durante uma refeição.

Ela brincou sobre a semelhança entre seus cabelos, loiros e longos: "Eu prometo jogar mal hoje! A gente até se assusta, mas lembra que aqui é do Brasil!"

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Haaland faz 2 em derrota do Brasil

Luísa Sonza fez referência ao jogo entre Brasil e Noruega, válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O atacante Erling Haaland, do Manchester City, foi o autor dos dois gols da vitória por 2 a 1, chegando a sete na competição, um dos artilheiros ao lado de Messi (Argentina) e Mbappé (França). Neymar descontou para o Brasil, de pênalti. Leia mais sobre o jogo aqui.

Sem título ao menos até 2030, o Brasil iguala o maior período de jejum da história da seleção sem ganhar uma Copa do Mundo, os 28 anos entre 1930 e 1958.

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