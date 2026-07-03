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Filha de Neymar, Helena ganha festa de aniversário da mãe e homenagem do pai

Mesmo longe, o jogador Neymar publicou homenagem à filha Helena nas redes sociais. A avó Nadine Gonçalves também celebrou a data especial.

Estadão Conteúdo

Filha de Neymar e Amanda Kimberlly, a pequena Helena completa 2 anos nesta sexta-feira, 3. Longe do pai, que está acompanhando a seleção brasileira na Copa do Mundo, a menina ganhou uma festa especial em casa, preparada pela mãe, que compartilhou nas redes sociais registros da comemoração.

Para surpreender a filha logo nas primeiras horas do dia, Amanda decorou a sala com balões e os ursinhos de pelúcia favoritos de Helena. A influenciadora também mostrou detalhes do bolo escolhido para celebrar a data.

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Neymar homenageou a filha com uma publicação nas redes sociais. "2 aninhos de Helena! Que papai do céu conduza teus caminhos e te dê muita saúde pra você poder brincar mais e mais. Sempre vou fazer o possível pra te fazer feliz. Papai te ama demais", escreveu.

Helena também recebeu uma declaração carinhosa da avó, Nadine Gonçalves. A mãe de Neymar compartilhou fotos da neta nas redes sociais e abriu o coração ao celebrar mais um ano de vida da menina.

"A minha bebê! Mais um ano se passou, e com a graça de Deus, você está completando mais um aninho de vida. Que Deus te abençoe e guarde-te, que cuide dos seus caminhos, que você sinta o amor daqueles que te amam. Estou aqui, mesmo de longe, você saiba que pode contar comigo. Sinta-se amada", escreveu.

Helena é fruto de um breve relacionamento entre Neymar e Amanda Kimberlly e é nove meses mais nova que Mavie, filha do jogador com a modelo Bruna Biancardi.

Além delas, Neymar também é pai de Mel, que completará 1 ano no dia 5, e de Davi Lucca, de 13 anos. Atualmente, Biancardi está à espera do quinto filho do atleta, que será uma menina.

Confira aqui

Não foi por falta de vontade

Nos últimos dias, Amanda Kimberlly também respondeu aos comentários sobre a ausência de Helena nos jogos da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo. Em uma publicação do perfil Subcelebrities, a influenciadora esclareceu que a decisão não partiu dela.

"Estamos no terceiro jogo e, em todos, a culpa sempre foi minha por Helena não estar presente. Então, vou esclarecer de uma vez por todas que não foi por falta de vontade minha. Até porque, há um mês, eu tirei o visto de todos para facilitar a presença dela", afirmou.

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