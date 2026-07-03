Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Espaço Cultural Mestra Iracema Oliveira promove evento gratuito de encerramento da quadra junina

Espaço Cultural Mestra Iracema Oliveira promove evento gratuito de encerramento da quadra junina

O Liberal
fonte

Evento no bairro do Telégrafo terá apresentações do Grupo Frutos do Pará e do Pássaro Junino Tucano. (Divulgação)

Nesta segunda-feira (06), às 19h, o Espaço Cultural Mestra Iracema Oliveira, projeto realizado pelo Grupo Cultural Francisco Oliveira e contemplado pela Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), promoverá uma apresentação de contrapartida cultural aberta ao público.

O evento acontecerá na sede do grupo, localizada na Rua Curuçá, nº 1109, no bairro do Telégrafo, e contará com apresentações do Grupo Frutos do Pará e do Pássaro Junino Tucano, que levarão ao público um espetáculo com música, dança, teatro popular e manifestações da cultura amazônica.

Além de integrar as ações do projeto Espaço Cultural Mestra Iracema Oliveira, a programação marcará o encerramento da quadra junina e a comemoração do aniversário do Grupo Frutos do Pará, registrando sua trajetória de dedicação à preservação e ao fortalecimento das tradições culturais do Pará.

VEJA MAIS

image Elenco estrelado leva ‘Os Mambembes’ ao palco do Theatro da Paz em Belém
Montagem celebra o teatro, revisita o clássico de Arthur Azevedo e apresenta uma companhia itinerante que enfrenta os desafios de manter a arte em circulação

image Cantor paraense Walder Wolf apresenta remix de 'Um Beijo' em parceria com DJ Mau Mix
Single chega às plataformas digitais nesta sexta-feira (3) e ganha videoclipe gravado na Nova Doca, em Belém

image Pássaros Juninos voam sobre Belém em junho para contar histórias da Amazônia
Grupo Tucano, do bairro do Telégrafo, se prepara para apresentações com apoio das leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo. Guardiã Iracema Oliveira, de 88 anos, mantém viva a tradição

A associação Grupo Cultural Francisco Oliveira atua no resgate, na manutenção e na preservação do folclore paraense. Esse trabalho é realizado por quatro vertentes: as danças folclóricas com o grupo parafolclórico Frutos do Pará; a música regional com o grupo de carimbó Regional Frutos do Pará; o teatro popular com o Grupo Junino Tucano; e as manifestações da religiosidade popular com a Pastorinha Filha de Sion.

A festa realizada nesta segunda-feira aborda a importância da cultura popular como instrumento de identidade, memória e integração social. Será uma oportunidade para prestigiar artistas locais e recordar a história e as tradições da cultura paraense.

O Espaço Cultural Mestra Iracema Oliveira surge como uma homenagem a Iracema Oliveira no cenário cultural de Belém. Nascida na capital paraense, Iracema iniciou sua trajetória no teatro popular em 1945, quando tinha oito anos de idade. Desde a infância, ela atua como propagadora, defensora e incentivadora das tradições locais.

Entre as décadas de 1950 e 1970, trabalhou como atriz de radionovelas e programas radiofônicos, seguindo para uma carreira que abrangeu o teatro, a televisão e o cinema. Ela continua na ativa, gravando vinhetas e mensagens na Rádio Liberal.

Paralelamente à carreira na comunicação, Iracema construiu uma trajetória de militância e salvaguarda da cultura popular e da religiosidade paraense. Integrante do Pássaro Junino Tucano, ela atua na manutenção do cordão de pássaros e na coordenação de quadrilhas juninas. Suas ações englobam ainda o comando do auto natalino Pastorinha Filha de Sion, a coordenação do Grupo Parafolclórico Frutos do Pará e a direção do espetáculo musical Regional Frutos do Pará.

Em 2023, Iracema Oliveira foi indicada ao título de Mestre Imortal da Organização Internacional de Folclore e Artes Populares (IOV Brasil), na categoria de Cultura Popular Tradicional. No ano seguinte, em 2024, sua contribuição foi pauta na 27ª Edição da Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, onde figurou como uma das homenageadas.

Agende-se

Data: segunda-feira, 06
Hora: 19h
Local: Espaço Cultural Mestra Iracema Oliveira - Rua Curuçá, nº 1109

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

Espaço Cultural Mestra Iracema Oliveira

Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Espaço Cultural Mestra Iracema Oliveira promove evento gratuito de encerramento da quadra junina

Espaço Cultural Mestra Iracema Oliveira promove evento gratuito de encerramento da quadra junina

03.07.26 13h50

JUSTIÇA

TJ-RJ nega habeas corpus a Marcius Melhem e mantém processo por assédio sexual

Das oito mulheres que o acusaram inicialmente, o processo atual reduziu-se a apenas um caso remanescente em discussão

03.07.26 10h25

TEATRO

Elenco estrelado leva ‘Os Mambembes’ ao palco do Theatro da Paz em Belém

Montagem celebra o teatro, revisita o clássico de Arthur Azevedo e apresenta uma companhia itinerante que enfrenta os desafios de manter a arte em circulação

03.07.26 8h00

MÚSICA

Cantor paraense Walder Wolf apresenta remix de 'Um Beijo' em parceria com DJ Mau Mix

Single chega às plataformas digitais nesta sexta-feira (3) e ganha videoclipe gravado na Nova Doca, em Belém

02.07.26 18h20

MAIS LIDAS EM CULTURA

CANETA AZUL

Namorada de Manoel Gomes quer gravar conteúdo adulto com cantor após casamento

Mary Jane afirmou que gostaria de produzir vídeos para plataformas adultas ao lado de "Caneta Azul"

03.07.26 8h11

LANÇAMENTO

Virginia lança IA para conversar com fãs e cobra até R$ 89,90 por mês

A assistente virtual foi criada para responder aos seguidores com a personalidade e o jeito de falar da influenciadora

03.07.26 8h33

JUSTIÇA

TJ-RJ nega habeas corpus a Marcius Melhem e mantém processo por assédio sexual

Das oito mulheres que o acusaram inicialmente, o processo atual reduziu-se a apenas um caso remanescente em discussão

03.07.26 10h25

FESTA JUNINA

Último Arrastão do Pavulagem 2026 acontece neste domingo (5) em Belém; veja programação completa

Cortejo encerra a quadra junina com concentração na Praça da República e apresentações na Praça Waldemar Henrique

03.07.26 9h01

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda