Espaço Cultural Mestra Iracema Oliveira promove evento gratuito de encerramento da quadra junina

Nesta segunda-feira (06), às 19h, o Espaço Cultural Mestra Iracema Oliveira, projeto realizado pelo Grupo Cultural Francisco Oliveira e contemplado pela Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), promoverá uma apresentação de contrapartida cultural aberta ao público.

O evento acontecerá na sede do grupo, localizada na Rua Curuçá, nº 1109, no bairro do Telégrafo, e contará com apresentações do Grupo Frutos do Pará e do Pássaro Junino Tucano, que levarão ao público um espetáculo com música, dança, teatro popular e manifestações da cultura amazônica.

Além de integrar as ações do projeto Espaço Cultural Mestra Iracema Oliveira, a programação marcará o encerramento da quadra junina e a comemoração do aniversário do Grupo Frutos do Pará, registrando sua trajetória de dedicação à preservação e ao fortalecimento das tradições culturais do Pará.

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A associação Grupo Cultural Francisco Oliveira atua no resgate, na manutenção e na preservação do folclore paraense. Esse trabalho é realizado por quatro vertentes: as danças folclóricas com o grupo parafolclórico Frutos do Pará; a música regional com o grupo de carimbó Regional Frutos do Pará; o teatro popular com o Grupo Junino Tucano; e as manifestações da religiosidade popular com a Pastorinha Filha de Sion.

A festa realizada nesta segunda-feira aborda a importância da cultura popular como instrumento de identidade, memória e integração social. Será uma oportunidade para prestigiar artistas locais e recordar a história e as tradições da cultura paraense.

O Espaço Cultural Mestra Iracema Oliveira surge como uma homenagem a Iracema Oliveira no cenário cultural de Belém. Nascida na capital paraense, Iracema iniciou sua trajetória no teatro popular em 1945, quando tinha oito anos de idade. Desde a infância, ela atua como propagadora, defensora e incentivadora das tradições locais.

Entre as décadas de 1950 e 1970, trabalhou como atriz de radionovelas e programas radiofônicos, seguindo para uma carreira que abrangeu o teatro, a televisão e o cinema. Ela continua na ativa, gravando vinhetas e mensagens na Rádio Liberal.

Paralelamente à carreira na comunicação, Iracema construiu uma trajetória de militância e salvaguarda da cultura popular e da religiosidade paraense. Integrante do Pássaro Junino Tucano, ela atua na manutenção do cordão de pássaros e na coordenação de quadrilhas juninas. Suas ações englobam ainda o comando do auto natalino Pastorinha Filha de Sion, a coordenação do Grupo Parafolclórico Frutos do Pará e a direção do espetáculo musical Regional Frutos do Pará.

Em 2023, Iracema Oliveira foi indicada ao título de Mestre Imortal da Organização Internacional de Folclore e Artes Populares (IOV Brasil), na categoria de Cultura Popular Tradicional. No ano seguinte, em 2024, sua contribuição foi pauta na 27ª Edição da Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, onde figurou como uma das homenageadas.

Agende-se

Data: segunda-feira, 06

Hora: 19h

Local: Espaço Cultural Mestra Iracema Oliveira - Rua Curuçá, nº 1109