Álbum da Copa 2026 ganha 120 novas figurinhas com Neymar, Endrick e mais; veja lista completa Kit de atualização da Panini inclui atletas convocados e mascotes oficiais do Mundial Hannah Franco 03.07.26 11h20 Álbum da Copa 2026 ganha 120 novas figurinhas com Neymar, Endrick e mais; veja lista completa (Divulgação/Panini) O álbum de figurinhas da Copa do Mundo de 2026 vai ganhar uma atualização com 120 novos cromos, incluindo nomes como Neymar, Endrick e outras estrelas do futebol internacional. O anúncio foi feito pela Panini, responsável pela coleção oficial do torneio. O novo kit será lançado no dia 10 de julho e poderá ser encontrado em bancas e livrarias de todo o país. VEJA MAIS Stand de troca de figurinhas da Copa do Mundo em Belém vai até o final do mês Espaço reservado em shopping de Belém permite que o público troque cromos repetidos do álbum até o dia 27 de junho Miss Bumbum vira álbum da Copa e posa com corpo coberto por figurinhas de jogadores Influenciadora Kerolay Chaves apostou em uma produção inusitada para lançar sua candidatura ao título de Musa da Copa do Mundo; montagem levou cerca de sete horas para ficar pronta Segundo a editora, o pacote inclui 118 jogadores convocados para o Mundial que não haviam sido contemplados na primeira versão do álbum. Além disso, dois cromos especiais completam a edição: os mascotes oficiais da Copa e a figurinha “We Are Panini”, que faz referência à identidade visual do torneio. Entre os brasileiros incluídos na atualização estão Alex Sandro, Endrick, Igor Thiago, Neymar e Weverton. A lista também traz nomes de destaque do futebol mundial, como Manuel Neuer (Alemanha), Pau Cubarsí (Espanha), Noni Madueke (Inglaterra) e Guillermo Ochoa (México). Panini explica diferença entre álbum e convocações De acordo com a empresa, cada seleção conta com 18 jogadores representados no álbum oficial, totalizando 864 atletas. No entanto, parte dos nomes não coincide com as convocações finais, já que a produção das figurinhas é feita meses antes da definição oficial das listas. Neste ano, segundo a Panini, 746 jogadores do álbum original foram convocados para a Copa, o que representa 86,35% de acerto. Os 118 restantes foram justamente os incluídos neste novo kit de atualização. Confira as novas figurinhas do Brasil: FIGURINHAS EXTRA - ÀLBUM DA COPA DO MUNDO 2026 Divulgação/Panini Divulgação/Panini Divulgação/Panini Divulgação/Panini Divulgação/Panini Todos os jogadores incluídos no kit de atualização África do Sul Ime Okon Jayden Adams Themba Zwane Relebohile Mokofeng Alemanha Manuel Neuer Malick Thiaw Aleksandar Pavlović Angelo Stiller Deniz Undav Argélia Luca Zidane Rafik Belghali Ibrahim Maza Farès Ghedjemis Adil Boulbina Arábia Saudita Abdudelah Al-Amri Ali Majrashi Mohamed Kanno Sultan Mandash Argentina Giovani Lo Celso Austrália Paul Izzo Jason Geria Paul Okon-Engstler Ajdin Hrustic Nishan Velupillay Bélgica Dodi Lukébakio Brasil Alex Sandro Endrick Neymar Jr. Igor Thiago Weverton Cabo Verde Laros Duarte Nuno da Costa Canadá Joel Waterman Alfie Jones Catar Ayoub Aloui Jassem Gaber Mohammed Muntari Coreia do Sul Taehyeon Kim Moonhwan Kim Costa do Marfim Guéla Doué Elye Wahi Nicolas Pépé Croácia Nikola Vlašić Igor Matanović Equador Anthony Valencia Escócia Nathan Patterson Egito Mohamed Abdelmonem Mahmoud Saber Haissem Hassan Ibrahim Adel Espanha Pau Cubarsí Alejandro Grimaldo Marcos Llorente Yeremy Pino EUA Gio Reyna Sebastian Berhalter França N’Golo Kanté Rayan Cherki Marcus Thuram Gana Diversos jogadores (lista extensa) Haiti Wilguens Paugain Wilson Isidor Holanda Quinten Timber Noa Lang Inglaterra Nico O’Reilly Eberechi Eze Noni Madueke Irã Arya Yousefi Ali Nemati Amirmohammad Razzaghinia Ali Alipour Japão Hiroki Ito Wataru Endo Yuito Suzuki Daizen Maeda México Guillermo Ochoa Érik Lira Álvaro Fidalgo Brian Gutiérrez Gilberto Mora Armando González Noruega Jens Petter Hauge Paraguai Braian Ojeda Álex Arce Senegal Ibrahim Mbaye Suécia Carl Starfelt Besfort Zeneli Alexander Bernhardsson Benjamin Nygren Tunísia Abdelmouhib Chamakh Omar Rekik Anis Ben Slimane Rani Khedira Mohamed Belhadj Mahmoud Mortadha Ben Ouanes Sebastian Tounekti Uruguai Matías Viña Uzbequistão Jakhongir Urozov Akmal Mozgovoy Azizjon Ganiev Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave álbum da copa panini copa do mundo neymar endrick COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . 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