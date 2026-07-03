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Álbum da Copa 2026 ganha 120 novas figurinhas com Neymar, Endrick e mais; veja lista completa

Kit de atualização da Panini inclui atletas convocados e mascotes oficiais do Mundial

Hannah Franco
fonte

Álbum da Copa 2026 ganha 120 novas figurinhas com Neymar, Endrick e mais; veja lista completa (Divulgação/Panini)

O álbum de figurinhas da Copa do Mundo de 2026 vai ganhar uma atualização com 120 novos cromos, incluindo nomes como Neymar, Endrick e outras estrelas do futebol internacional. O anúncio foi feito pela Panini, responsável pela coleção oficial do torneio.

O novo kit será lançado no dia 10 de julho e poderá ser encontrado em bancas e livrarias de todo o país.

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Segundo a editora, o pacote inclui 118 jogadores convocados para o Mundial que não haviam sido contemplados na primeira versão do álbum. Além disso, dois cromos especiais completam a edição: os mascotes oficiais da Copa e a figurinha “We Are Panini”, que faz referência à identidade visual do torneio.

Entre os brasileiros incluídos na atualização estão Alex Sandro, Endrick, Igor Thiago, Neymar e Weverton. A lista também traz nomes de destaque do futebol mundial, como Manuel Neuer (Alemanha), Pau Cubarsí (Espanha), Noni Madueke (Inglaterra) e Guillermo Ochoa (México).

Panini explica diferença entre álbum e convocações

De acordo com a empresa, cada seleção conta com 18 jogadores representados no álbum oficial, totalizando 864 atletas. No entanto, parte dos nomes não coincide com as convocações finais, já que a produção das figurinhas é feita meses antes da definição oficial das listas.

Neste ano, segundo a Panini, 746 jogadores do álbum original foram convocados para a Copa, o que representa 86,35% de acerto. Os 118 restantes foram justamente os incluídos neste novo kit de atualização.

Confira as novas figurinhas do Brasil:

FIGURINHAS EXTRA - ÀLBUM DA COPA DO MUNDO 2026

Todos os jogadores incluídos no kit de atualização

África do Sul

  • Ime Okon
  • Jayden Adams
  • Themba Zwane
  • Relebohile Mokofeng

Alemanha

  • Manuel Neuer
  • Malick Thiaw
  • Aleksandar Pavlović
  • Angelo Stiller
  • Deniz Undav

Argélia

  • Luca Zidane
  • Rafik Belghali
  • Ibrahim Maza
  • Farès Ghedjemis
  • Adil Boulbina

Arábia Saudita

  • Abdudelah Al-Amri
  • Ali Majrashi
  • Mohamed Kanno
  • Sultan Mandash

Argentina

  • Giovani Lo Celso

Austrália

  • Paul Izzo
  • Jason Geria
  • Paul Okon-Engstler
  • Ajdin Hrustic
  • Nishan Velupillay

Bélgica

  • Dodi Lukébakio

Brasil

  • Alex Sandro
  • Endrick
  • Neymar Jr.
  • Igor Thiago
  • Weverton

Cabo Verde

  • Laros Duarte
  • Nuno da Costa

Canadá

  • Joel Waterman
  • Alfie Jones

Catar

  • Ayoub Aloui
  • Jassem Gaber
  • Mohammed Muntari

Coreia do Sul

  • Taehyeon Kim
  • Moonhwan Kim

Costa do Marfim

  • Guéla Doué
  • Elye Wahi
  • Nicolas Pépé

Croácia

  • Nikola Vlašić
  • Igor Matanović

Equador

  • Anthony Valencia

Escócia

  • Nathan Patterson

Egito

  • Mohamed Abdelmonem
  • Mahmoud Saber
  • Haissem Hassan
  • Ibrahim Adel

Espanha

  • Pau Cubarsí
  • Alejandro Grimaldo
  • Marcos Llorente
  • Yeremy Pino

EUA

  • Gio Reyna
  • Sebastian Berhalter

França

  • N’Golo Kanté
  • Rayan Cherki
  • Marcus Thuram

Gana

  • Diversos jogadores (lista extensa)

Haiti

  • Wilguens Paugain
  • Wilson Isidor

Holanda

  • Quinten Timber
  • Noa Lang

Inglaterra

  • Nico O’Reilly
  • Eberechi Eze
  • Noni Madueke

Irã

  • Arya Yousefi
  • Ali Nemati
  • Amirmohammad Razzaghinia
  • Ali Alipour

Japão

  • Hiroki Ito
  • Wataru Endo
  • Yuito Suzuki
  • Daizen Maeda

México

  • Guillermo Ochoa
  • Érik Lira
  • Álvaro Fidalgo
  • Brian Gutiérrez
  • Gilberto Mora
  • Armando González

Noruega

  • Jens Petter Hauge

Paraguai

  • Braian Ojeda
  • Álex Arce

Senegal

  • Ibrahim Mbaye

Suécia

  • Carl Starfelt
  • Besfort Zeneli
  • Alexander Bernhardsson
  • Benjamin Nygren

Tunísia

  • Abdelmouhib Chamakh
  • Omar Rekik
  • Anis Ben Slimane
  • Rani Khedira
  • Mohamed Belhadj Mahmoud
  • Mortadha Ben Ouanes
  • Sebastian Tounekti

Uruguai

  • Matías Viña

Uzbequistão

  • Jakhongir Urozov
  • Akmal Mozgovoy
  • Azizjon Ganiev
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